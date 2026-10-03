ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନାରେ ଫାଟିଲା ବଏଲର, 4 ମୃତ
ବିସ୍ଫୋରଣର ମାତ୍ରା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିଶାଳ କଂକ୍ରିଟ ଖଣ୍ଡ ଓ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
Published : October 3, 2026 at 12:50 PM IST
ତିରୁପତି: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନାରେ ଅଘଟଣ । ବଏଲର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୧୦ ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତିରୁପତି ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀ ସିଟିରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।
ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି 4 ମୃତ
ପୋଲିସ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣର ମାତ୍ରା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିଶାଳ କଂକ୍ରିଟ ଖଣ୍ଡ ଓ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ‘‘ତିରୁପତି ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀ ସିଟି ସ୍ଥିତ ଏକ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀରେ ୱାଟର ବଏଲର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି’’। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଆହତମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିକଶିତ ଶ୍ରୀ ସିଟି ହେଉଛି ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ତମ ବହୁ ଉତ୍ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ । ଏଠାରେ ଅନେକ ଫାର୍ମା ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ସହିତ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ରହିଛନ୍ତି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ ମାସରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ନିକଟସ୍ଥ ପାରାୱାଡା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପାର୍କରେ ଏକ ବଏଲର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ପାଇରୋଲିସିସ୍ ତେଲ ତିଆରି ପାଇଁ ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲର ନବଜାତ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏସି ବିସ୍ଫୋରଣ; 5 ଦିନର ନବଜାତକ ସମେତ 2 ମୃତ, 2ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଔଷଧ କମ୍ପାନୀରେ ରିଆକ୍ଟର ବିସ୍ଫୋରଣ, 2 ମୃତ, 9 ଆହତ