'ଭାଇ ଦୂଜ'ରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ; ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରି ଭାଇ-ଉଭଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Drown to Death: ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେର ଜିଲ୍ଲାର ଛତରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୯ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ (9AWM) ଗ୍ରାମରେ ଜଳାଶୟରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ 3 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ।
Published : November 11, 2026 at 4:51 PM IST
ଜୟପୁର: 'ଭାଇ ଦୂଜ' ପର୍ବରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ଚାରି ଭାଇ-ଉଭଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରି ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ପୁରା ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେର ଜିଲ୍ଲାର ଛତରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୯ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ (9AWM) ଗ୍ରାମରୁ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଚାରି ଭାଇ-ଉଭଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ଛତରଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନବନୀତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି (ବୁଧବାର) ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ଜଣ ପିଲା ଏକାଠି ଖେଳୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଝିଅ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ଭଉଣୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବାର ଦେଖି, ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ତାର ଭାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ (ଦାଦା ପୁଅ) ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜଳାଶୟ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଭଉଣୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ କରି 4 ଜଣ ଯାକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ 4 ପିଲା ଏକାଠି ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇ ଛତରଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନବନୀତ ନିଜ ଟିମ୍ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ସେ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ।
ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ପରେ ସାରା ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ଘରର 4 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ପରିବାରବର୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି । 'ଭାଇ ଦୂଜ' ପର୍ବ ଦିନ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଉତ୍ସବର ଖୁସି ଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି ।