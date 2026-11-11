ETV Bharat / bharat

'ଭାଇ ଦୂଜ'ରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ; ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରି ଭାଇ-ଉଭଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Drown to Death: ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେର ଜିଲ୍ଲାର ଛତରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୯ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ (9AWM) ଗ୍ରାମରେ ଜଳାଶୟରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ 3 ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ।

water storage tank
ଜଳାଶୟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 11, 2026 at 4:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜୟପୁର: 'ଭାଇ ଦୂଜ' ପର୍ବରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ଚାରି ଭାଇ-ଉଭଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରି ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ପୁରା ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେର ଜିଲ୍ଲାର ଛତରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୯ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ (9AWM) ଗ୍ରାମରୁ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ଚାରି ଭାଇ-ଉଭଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:

ଛତରଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନବନୀତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି (ବୁଧବାର) ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ଜଣ ପିଲା ଏକାଠି ଖେଳୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଝିଅ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ଭଉଣୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବାର ଦେଖି, ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ତାର ଭାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ (ଦାଦା ପୁଅ) ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜଳାଶୟ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଭଉଣୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ କରି 4 ଜଣ ଯାକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।

ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ 4 ପିଲା ଏକାଠି ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇ ଛତରଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନବନୀତ ନିଜ ଟିମ୍ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ସେ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ।

ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ପରେ ସାରା ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ଘରର 4 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ପରିବାରବର୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି । 'ଭାଇ ଦୂଜ' ପର୍ବ ଦିନ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଉତ୍ସବର ଖୁସି ଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପଞ୍ଜାବରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ବସ, 3 ମୃତ 24 ଆହତ

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଛାତ୍ରୀ, ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ

TAGGED:

BHAI DOOJ ACCIDENT BIKANER
RAJADROWN TO DEATH
CHILDREN DIES IN BHAI DOOJ
ରାଜସ୍ଥାନ ଭାଇ ଦୂଜ ଦୁର୍ଘଟଣା
ବିକାନେର ପାଣି ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.