ବୋରୱେଲରେ ପଡ଼ି 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ମୃତ, 10 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ପରେ ବି ବଞ୍ଚିଲାନି ଜୀବନ
ଫରିଦାବାଦର ସିହି ଗାଁରେ ବୋରୱେଲରେ ଫସିଥିବା ତିନି ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଦୀର୍ଘ 10 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
Published : September 28, 2026 at 9:33 AM IST
ଫରିଦାବାଦ(ହରିୟାଣା): ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦର ସିହି ଗାଁରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ୨୦୦ ଫୁଟ୍ ଗଭୀର ବୋରୱେଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜଣେ ୩ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଘଣ୍ଟାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଆଜି (ସୋମବାର) ଭୋର ପ୍ରାୟ ୩.୫୦ ମିନିଟରେ ତାକୁ ବୋରୱେଲ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଶିଶୁଟିକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
#WATCH | Haryana | The 3-year-old girl who fell into a borewell while playing in Seehi village in Faridabad has been rescued. pic.twitter.com/chok8jIfg1— ANI (@ANI) September 28, 2026
ହରିୟାଣା NDRFର ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ କୁନାଲ ତିୱାରୀ କହିଥିଲେ,"ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଘଟଣା ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ଟା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ରାତି ୭ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ରେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଆମ ଟିମ୍ ରାତି ୯ଟା ୫ ମିନିଟ୍ରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ NDRF, ହରିୟାଣା SDRF, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ, ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, UP ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ (ଗାଜିଆବାଦ), ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ । ଆମେ ଭୋର ୩ଟା ୫୦ ମିନିଟ୍ରେ ସଫଳତାର ସହ ସେହି ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଇଛୁ ।"
ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ପଡିଯାଇଥିଲା ଶିଶୁ...
ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଦ୍ୱାରା ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଏକ ବୋରୱେଲଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିଲା । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶିଶୁଟି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ବୋରୱେଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା । ଖବର ପାଇଁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ NDRF, ହରିୟାଣା SDRF ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ 10 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
#WATCH | Faridabad, Haryana | NDRF Deputy Commandant, Kunal Tiwari says, " the incident reportedly occurred around 6 pm, and our control room received information about it at 7.45 pm. our team arrived at the site at 9.05 pm and conducted a joint operation alongside the ndrf,… https://t.co/96uvRyHEOK pic.twitter.com/dLNvWCOtgm— ANI (@ANI) September 27, 2026
ସେପଟେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଝିଅଟିର ମାଆ କହିଛନ୍ତି," ସେ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏହି ବୋରୱେଲ୍ କେତେ ଗଭୀର । ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏହିପରି ଖେଳିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା। "