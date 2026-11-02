ETV Bharat / bharat

ପଞ୍ଜାବ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ; ବିଜୟ ପ୍ରତାପ ସିଂହ ସମେତ ଦୁଇ ଦିନରେ 3 ବିଧାୟକ ଆପରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ

ବିଜୟ ପ୍ରତାପ ଉତ୍ତର ଅମ୍ରିତସର ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ପଟିଆଲା ଜିଲ୍ଲା ସମନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସନୌର ଆସନ ବିଧାୟକ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ।

File - Kunwar Vijay Pratap Singh
ଆପ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏସ ଅଫିସର କନୱର ବିଜୟ ପ୍ରତାପ ସିଂହ ((Pic Credits: FB-@KunwarVijayPratapSingh))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 2, 2026 at 1:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅମ୍ରିତସର:ପଞ୍ଜାବରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ3 ଜଣ ବିଧାୟକ ଦଳ ଛାଡିବା ପରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳେ ଆପ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏସ ଅଫିସର କନୱର ବିଜୟ ପ୍ରତାପ ସିଂହ ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତ ଜୁନ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା ।

କନୱର ବିଜୟ ପ୍ରତାପ ସିଂହ ଉତ୍ତର ଅମ୍ରିତସର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ବିଜୟ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ପଟିଆଲା ଜିଲ୍ଲା ସମନ ଆସନର ବିଧାୟକ ତେତନ ସିଂହ ଜୌରୋମଜରା ଏବଂ ସନୌର ଆସନ ବିଧାୟକ ହରମିତ ସିଂହ ପଠାନମଜରା ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ତିନି ବିଧାୟକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜପିିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପ ତାର 40 ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ତାଲିକାରୁ ପଠାନମଜରା ଏବଂ ଜୌରାମଜରାଙ୍କ ନାଁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆପରେ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେଇଥିଲା । ଏହି ତାଲିକାରେ ଉତ୍ତର ଅମ୍ରିତସର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ବିଜୟ ପ୍ରତାପ ସିଂହ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ବାଚସ୍ପତି କୁଲତାର ସିଂହ ସାନ୍ଧୱାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସିଂହ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି ।’ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଏହି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା 1.11.2026ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

ସିଂହ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମକୁ ଏକାଠି ହୋଇ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଉଦଘାଟନୀ ରାଜନୀତିରୁ ଊର୍ଦ୍ଦ୍ୱକୁ ଯାଇ ନିଶା କାରବାର, ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ପଞ୍ଜାବକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା । ଆମ ପ୍ରିୟ ପଞ୍ଜାବକୁ ଏକ ବିକାଶିତ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ INDIA Bloc Rally: ଅପରାହ୍ନରେ କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍‌ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଦଯାତ୍ରା, SIR ବିରୋଧରେ ହଙ୍ଗାମା କରିବେ ବିରୋଧୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ବେଶରେ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସନ୍ଦୀପ ଆହିର; କହିଲେ, ବୋକାରୀ ଓ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜାରି ରହିବ ଲଢେଇ


TAGGED:

KUNWAR VIJAY PRATAP SINGH RESIGNS
AAP MLA KUNWAR VIJAY PRATAP SINGH
BLOW TO PUNJAB AAP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.