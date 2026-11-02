ପଞ୍ଜାବ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ; ବିଜୟ ପ୍ରତାପ ସିଂହ ସମେତ ଦୁଇ ଦିନରେ 3 ବିଧାୟକ ଆପରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ
ବିଜୟ ପ୍ରତାପ ଉତ୍ତର ଅମ୍ରିତସର ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ପଟିଆଲା ଜିଲ୍ଲା ସମନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସନୌର ଆସନ ବିଧାୟକ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ।
Published : November 2, 2026 at 1:11 PM IST
ଅମ୍ରିତସର:ପଞ୍ଜାବରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ3 ଜଣ ବିଧାୟକ ଦଳ ଛାଡିବା ପରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳେ ଆପ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏସ ଅଫିସର କନୱର ବିଜୟ ପ୍ରତାପ ସିଂହ ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତ ଜୁନ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା ।
କନୱର ବିଜୟ ପ୍ରତାପ ସିଂହ ଉତ୍ତର ଅମ୍ରିତସର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ବିଜୟ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ପଟିଆଲା ଜିଲ୍ଲା ସମନ ଆସନର ବିଧାୟକ ତେତନ ସିଂହ ଜୌରୋମଜରା ଏବଂ ସନୌର ଆସନ ବିଧାୟକ ହରମିତ ସିଂହ ପଠାନମଜରା ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ତିନି ବିଧାୟକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜପିିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Major Blow to AAP, Rebel Leaders Switch to BJP Ahead of Punjab Polls LIVE Press Conference #bjp #pressconference #delhi #punjab #aap #live https://t.co/tzif0EjMhY— ANI (@ANI) November 2, 2026
ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପ ତାର 40 ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ତାଲିକାରୁ ପଠାନମଜରା ଏବଂ ଜୌରାମଜରାଙ୍କ ନାଁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆପରେ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେଇଥିଲା । ଏହି ତାଲିକାରେ ଉତ୍ତର ଅମ୍ରିତସର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ବିଜୟ ପ୍ରତାପ ସିଂହ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ବାଚସ୍ପତି କୁଲତାର ସିଂହ ସାନ୍ଧୱାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସିଂହ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି ।’ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଏହି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା 1.11.2026ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗਾ। >ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਗਲੀ-ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਰਿਬਨ-ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਸ਼ਾ, ਫਿਰੌਤੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਜਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉੱਨਤਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਇਕਜੁਟ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। >ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ 90 ਪਰਸੈਂਟ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ; ਜੋ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। >ਮੈਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। >ਮੇਰੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ-ਸਰੋਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। >ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਬਰਸਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ, ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ, ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸਰੂਪ ਰਾਣੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਰ ਮੁੱਦੇ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। >ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਕੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ ਹੋਵੇਗਾ। >ਮੇਰਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਹੈ “ਪੰਜਾਬ ਫਸਟ”। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ… ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ— Kunwar Vijay Pratap Singh (@Kvijaypratap) November 2, 2026
ସିଂହ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମକୁ ଏକାଠି ହୋଇ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଉଦଘାଟନୀ ରାଜନୀତିରୁ ଊର୍ଦ୍ଦ୍ୱକୁ ଯାଇ ନିଶା କାରବାର, ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ପଞ୍ଜାବକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା । ଆମ ପ୍ରିୟ ପଞ୍ଜାବକୁ ଏକ ବିକାଶିତ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ INDIA Bloc Rally: ଅପରାହ୍ନରେ କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଦଯାତ୍ରା, SIR ବିରୋଧରେ ହଙ୍ଗାମା କରିବେ ବିରୋଧୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ବେଶରେ ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସନ୍ଦୀପ ଆହିର; କହିଲେ, ବୋକାରୀ ଓ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜାରି ରହିବ ଲଢେଇ