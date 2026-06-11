ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ: 3 ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ
କେନ୍ଦ୍ର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମେ ନିଖୋଜ ଥିବା ତିନି ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ।
Published : June 11, 2026 at 3:24 PM IST
INDIAN SAILORS DEATH CONFIRMED, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକା ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ପାଲାଉ-ପତାକାଯୁକ୍ତ ଏମଟି- ସେଟ୍ଟେବେଲୋରେ ଥିବା ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୃତଦେହ ଠାବ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୃତ ନାବିକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । "ପାଲାଉ-ପତାକାଯୁକ୍ତ ଏମଟି- ସେଟ୍ଟେବେଲୋରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ, ପ୍ରଥମେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଏବେ ମୃତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି," ବୋଲି ସୋନୋୱାଲ X-ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
It is deeply unfortunate to learn of the tragic incident aboard the Palau-flagged MT Settebello. Sadly, three Indian seafarers initially reported missing are now confirmed dead after bodies have been located and identified.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) June 11, 2026
This is a profound loss to our maritime family. The…
ତୈଳ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାହାଜରୁ 21 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତିନି ଜଣ ନାବିକ - ଡେକ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଆଦିତ୍ୟ ଶର୍ମା, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫିଟର ଶିବାନନ୍ଦ ଚୌରାସିଆ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପରିମଳା ସୁରେଶ - ନିଖୋଜ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାଲାଉ ପତାକାଧାରୀ ଏମଟି- ସେଟ୍ଟେବେଲୋରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ "ଗମ୍ଭୀର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ସରକାର ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ।
"ମୋଦି ସରକାର ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇବା ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି," ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ X-ରେ କହିଛନ୍ତି ।
ଓମାନ ଉପସାଗରରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ମୋଟ 28 ଜଣ କ୍ରୁ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 24 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ବିଦେଶୀ - ଦୁଇ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ, ଜଣେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଏବଂ ଜଣେ ରୁଷୀୟ ନାଗରିକ ଥିଲେ ।
ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ କହିଛି ଯେ, ଜାହାଜ ଇରାନରୁ ତେଲ ପରିବହନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଇରାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଚାଲିଥିବା ଅବରୋଧକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି । "ଆମେରିକୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଓମାନ ଉପସାଗର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପାଲାଉ-ପତାକାଯୁକ୍ତ ଏମଟି- ସେଟ୍ଟେବେଲୋକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଥିଲେ । ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାରେ କ୍ରୁ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ବିମାନ ଜାହାଜର ଇଞ୍ଜିନ ରୁମରେ ସଠିକ୍ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲା," ବୋଲି ଏହା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ।
ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବୁଧବାର ଭାରତ, ଆମେରିକୀୟ ଚାର୍ଜ ଡି'ଆଫେୟର୍ସଙ୍କୁ ଡକାଇଛି । ବୁଧବାର ଏହାର ବିବୃତ୍ତିରେ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ।
"ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଏମଟି- ସେଟ୍ଟେବେଲୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ । ଜାହାଜରେ ଥିବା 24 ଜଣ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 21 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି," ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ।
ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଇରାନ ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇରାନରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଇରାନର ଅପରେସନ ନାଜର, ସୁରକ୍ଷା ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କଲେ ସାଉଦି ଓ ଭାରତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା :100000 ଡଲାର H-1B ଭିସା ଫି'କୁ ରଦ୍ଦ କଲେ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ