୨୭୨ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଗରିକଙ୍କ ଖୋଲା ଚିଠି, 'ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି'

ଦେଶର 272 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଗରିକ ଏକ ଖୋଲା ଚିଠି ଲେଖି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବଦନାମ କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।

Congress MP Rahul Gandhi
Congress MP Rahul Gandhi (File- IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 19, 2025 at 6:59 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର 272 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଗରିକ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଏକ ଖୋଲା ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 16 ଜଣ ବିଚାରପତି, 123 ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅମଲା (14 ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସମେତ) ଏବଂ 133 ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ଖୋଲା ଚିଠିରେ ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭଳି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବଦନାମ କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।

ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ,"ଆମେ ନାଗରିକ ସମାଜର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଯେ, ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ମୂଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ବୟାନବାଜି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତ ନୀତିଗତ ବିକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କିଛି ରାଜନୈତିକ ନେତା ସେମାନଙ୍କର ନାଟକୀୟ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତିର ଅଂଶ ଭାବେ ଉତ୍ତେଜକ କିନ୍ତୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି।"

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି

ପତ୍ରରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, "ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭୋଟ ଚୋରିରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ପରମାଣୁ ବୋମା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରେ ଉପର ଠାରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦେଶଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି।"

ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେ (ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ) ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ/ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରମାନଙ୍କୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏପରି କଠୋର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶପଥପାଠ ସହିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ସମୟରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଏଡାଇ ଯାଇଛନ୍ତି।

Letter written by 272 eminent citizens
Letter written by 272 eminent citizens (ANI)

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ବିଜେପିର ବି-ଟିମ୍ କହିଛନ୍ତି

ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବାମପନ୍ଥୀ ଏନଜିଓ, ଆଦର୍ଶଗତ ଭାବେ ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ଜୀବନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ SIR ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର କଠୋର ବୟାନବାଜିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, କମିଶନ "ବିଜେପିର ବି-ଟିମ୍" ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଲଜ୍ଜତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।

'ଆରୋପରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ'

ଏସମ୍ପର୍କରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ବିକ୍ରମ ସିଂହ ANIକୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏବଂ ପରମାଣୁ ବୋମା ରପ୍ତାନି ଅଭିଯୋଗର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆମର ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସାଧୁତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଏବଂ ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କର ଏପରି ବୟାନ ଦେବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଛୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଚିଠିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛୁ। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ସଂଯମ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ସାର କିମ୍ବା ତଥ୍ୟ ନାହିଁ।"

Leader of Opposition Rahul Gandhi during protest against Election Commission over alleged vote theft in Bihar Assembly Election 2025
Leader of Opposition Rahul Gandhi during protest against Election Commission over alleged vote theft in Bihar Assembly Election 2025 (IANS)

"ଏପରି ଆଚରଣକୁ କ୍ଷମା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ"

ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏସଏନ ଧିଙ୍ଗରା କୁହନ୍ତି, "କିଛି ସମୟ ଧରି, ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଉପରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଆକ୍ରମଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ SIR ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଭୁଲ ମାନସିକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି SIR ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ 'ବୋମା' ଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଏପରି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଆଚରଣକୁ ଆମେ କ୍ଷମା କିମ୍ବା ସହ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।"

"ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ"

ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ଏସ୍ ପି ​​ବୈଦ ଏଏନଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆମର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବିରୋଧୀ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ତା'ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ SIR ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଲିଆତି କରି ଭୋଟ୍ କାର୍ଡ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।"

Opposition parties protest against Election Commission over alleged vote theft in Bihar Assembly Election 2025
Opposition parties protest against Election Commission over alleged vote theft in Bihar Assembly Election 2025 (IANS)

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ କିମ୍ବା ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେବେ? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏକ ଦୁର୍ଭାବନାମୂଳକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗଠନମୂଳକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ (କଂଗ୍ରେସ) 60 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ, ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚରିଂ ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ ଥିଲା... ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ? ସେ ନିଜ ଅତୀତକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ।"

LoP Rahul Gandhi
LoP Rahul Gandhi (File- ANI)

