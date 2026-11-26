୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା: ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିବା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅକୁହା କାହାଣୀ
କାମା ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ଗୁଳିମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ମାରୁତି ଫଡ୍ ଓ ଅନିଲ ନିର୍ମଳ, ୧୮ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଦୁହେଁ ଭୁଲିନାହାନ୍ତି ସେହି କଳାରାତିର ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତି।
Published : November 26, 2026 at 4:20 PM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ୨୦୦୮ ନଭେମ୍ବର ୨୬। ମୁମ୍ବାଇବାସୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏହି ଦିନଟି ସବୁବେଳେ ଏକ କଳା ଦିନ ଭାବେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନରୁ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ଆସିଥିବା ୧୦ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ହୋଟେଲ, ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରାୟ ୬୦ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆତଙ୍କର ଛାୟାରେ ରହିଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୧୬୬ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼ି ଅନେକ ସାହସୀ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ହେମନ୍ତ କରକରେ, ଅଶୋକ କାମ୍ତେ ଏବଂ ବିଜୟ ସାଲାସ୍କର।
ଦେଶ ଆଜି ବି ସେହି ଭୟାବହ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ମନେ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ସେହି ରାତିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିଥିବା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସାହସ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣୀୟ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମାରୁତି ଫଡ୍ ଏବଂ ଅନିଲ ନିର୍ମଳ। ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସେହି କଳାରାତିର ଛାତିଥରା କାହାଣୀକୁ ପୁଣିଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି।
ସେହି ସମୟରେ ମାରୁତି ଫଡ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଏଜୁକେସନ ବିଭାଗରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଏଜୁକେସନ ସଚିବଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ୨୬ ରାତିରେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଅଜମଲ କସାବ ଏବଂ ଅବୁ ଇସମାଇଲଙ୍କ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଥିଲେ। ନିଜ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି କାର୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଗୁଳି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଥିଲା। ଏପରିକି ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କାର୍ ଭିତରେ ମୃତ ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ସେ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଅନିଲ ନିର୍ମଳ ମେଟ୍ରୋ ସିନେମା ନିକଟରେ ଗୁଳିମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ଭାବି ଭୁଲ୍ କରିଥିଲେ ସେ। ପରେ ରାସ୍ତାର ଡିଭାଇଡର ପଛରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ୧୮ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାତିର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କ୍ଷତ ଏବେ ବି ରହିଛି।
- ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଫୋନ୍
ମାରୁତି ଫଡ୍ଙ୍କ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଦିନ ଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟାରୁ ୭ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଘରକୁ ଫେରି ସେ ରାତ୍ରିଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ଶୋଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟା ୩୦ରୁ ୧୦ଟା ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ବାହାରେ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ।
ସେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଟିଭି ଖୋଲିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କୋଲାବାରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଖବର ଦେଖିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ ହୋଟେଲ ଏବଂ CST ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଖବର ଆସିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଜାଣି ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ତେବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫଡ୍ କହିଥିଲେ, "ନା, ଏହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫୋନ୍ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି।"
କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ତଥା ମୁଖପାତ୍ର ଭୂଷଣ ଗଗ୍ରାଣୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଫଡ୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫଡ୍ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ।
ଫଡ୍ କହିଥିଲେ, "ସାର୍, ଦୟାକରି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଇ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛି। ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ପାଇବି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ।"
- କସାବ ଆଡ଼କୁ କାର୍ ମାଡ଼ି ନେଇଥିଲେ ଫଡ୍, ଏକାଧିକ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା
ଫୋନ୍ ଆସିବା ପରେ ଫଡ୍ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। କାମା ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଚାଲିଥିବା ଖବର ମିଳିଥିବାରୁ ସେ ମେଟ୍ରୋ ସିନେମା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ।
କାର୍ ଚଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଯାଉଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଅସ୍ତ୍ର ତଳକୁ ରହିଥିବାରୁ ତାହା ସହଜରେ ନଜରକୁ ଆସିନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଲେଜ ଛାତ୍ର ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ଫଡ୍। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଥିବା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଉଭୟ ହଠାତ୍ ଗୁଳି ଚଳାଇବାରୁ ସେମାନେ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥିଲେ।
ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ସେ ନିଜ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି କାର୍କୁ ସିଧା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ନେଇଥିଲେ। କାର୍ର ଧକ୍କାରେ ଉଭୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଫୁଟପାଥ୍ ଉପରକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫଡ୍ଙ୍କ କାର୍ ସେଠାରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ସେ କାର୍କୁ ପଛକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ କସାବ ନିଜ ବନ୍ଧୁକ ଉଠାଉଥିବା ଫଡ୍ ଦେଖିଥିଲେ। ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜାଣି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍କୁ ପଛକୁ ଠେଲି ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗୁଳି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁ ନପାରି ସିଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା।
ସେ ସେହି ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ନଚେତ୍ ଗୁଳିଟି ସିଧା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥାନ୍ତା।"
ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଳିଟି ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ବାମପଟ କବାଟ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ପଶିଥିଲା। ଶରୀରରୁ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍କୁ ପଛକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପରେ କଟିଯାଇଥିବା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ନେଇ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ପୁଣିଥରେ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
- ମୃତ ହେବାର ଅଭିନୟ କରି ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ
କାର୍ ପଛକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଟାୟାରକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଫଳରେ କାର୍ଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କାର୍ ଉପରକୁ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗ୍ରେନେଡ୍ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ ତଳ ଦେଇ ଅନ୍ୟପଟକୁ ଚାଲିଯାଇ ସେଠାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା।
ଫଡ୍ ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଉଭୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଙ୍କ କାର୍ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପୁଣି ଗୁଳିମାଡ଼ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରି କାର୍ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲୁ କରିଥିଲେ।
କାର୍ର କାଚ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା। ମୁହଁ ଓ ଶରୀର ସାରା ରକ୍ତ ଲାଗିଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ମୃତ ହେବାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କ୍ଲଚ୍ ଓ ବ୍ରେକ୍ ପେଡାଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ଖାପଖୁଆଇ ରଖିଥିଲେ। ଜିଭ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ।
ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କାର୍ ପାଖକୁ ଆସି କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଫଡ୍ଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସେମାନେ ମୃତ ବୋଲି ଭାବି ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।
ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି ଫୁଟ୍ ଦୂରରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ୨୬/୧୧ ଆକ୍ରମଣର ୧୮ ବର୍ଷ ପରେ NSGର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ; ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନୂଆ କପଡ଼ା ପାଇଁ କଡ଼ା ମାନଦଣ୍ଡ
- ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୁଳି ବିନିମୟ, ଅଶୋକ କାମ୍ତେଙ୍କୁ ଗୁଳି ବାଜିବା ଦେଖିଥିଲେ ଫଡ୍
କିଛି ସମୟ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଏକ ଭ୍ୟାନ୍ ଆସିଥିଲା। ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବୁଦା ଓ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହି ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଫଡ୍ କାର୍ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାହାରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟ ସମୟରେ ଅଶୋକ କାମ୍ତେଙ୍କ ସମେତ କିଛି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ କାର୍ ନିକଟରେ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ସେ ଦେଖିଥିଲେ।
କାମ୍ତେ ଫଡ୍ଙ୍କ କାର୍ର ବନେଟ୍ ଉପରେ ନିଜ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏକ ଗୁଳି କସାବର ହାତରେ ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ତା' ହାତରୁ ବନ୍ଧୁକ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କସାବ ପୁଣି ବନ୍ଧୁକ ଉଠାଇ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟ ମଧ୍ୟରେ କାମ୍ତେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ।
କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗୁଳି ଚାଳନା ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପୁଣି ଫଡ୍ଙ୍କ କାର୍ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଫଡ୍ଙ୍କ ଅତି ନିକଟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ହଲଚଲ୍ ନକରି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। କାରଣ ସାମାନ୍ୟ ଗତିବିଧି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଖୋଲିଦେଇପାରେ ବୋଲି ସେ ଭୟ କରୁଥିଲେ।
- ସହାୟତା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କଲେ, GT ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା
ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଫଡ୍ ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଚାଲୁ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଭୂଷଣ ଗଗ୍ରାଣୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା।
ଗଗ୍ରାଣୀ ପଚାରିଥିଲେ, "ମାରୁତି, ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ ?"
ଫଡ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ସାର୍, ମୋ ଦେହରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି।"
ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ରକ୍ତରେ ଭିଜିଯାଇଥିଲା। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଗୁଳି ବାଜିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଗଗ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ GT ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଫଡ୍ କହିବା ସହ ଏକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇଟି ମାରୁତି ଜିପ୍ସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧା ପୋଷାକରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନା ଆତଙ୍କବାଦୀ, ତାହା ନେଇ ଫଡ୍ଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।
ଏହାପରେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ଭ୍ୟାନ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଫଡ୍ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ନିଜ ପରିଚୟ ଦେବା ସହ ଆହତ ହୋଇଥିବା କଥା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ GT ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା।
- ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ଭାବି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ନିର୍ମଳ, ଗୁଳିର ଶିକାର ହେଲେ
୨୬/୧୧ର ସେହି ରାତିରେ କେବଳ ଫଡ୍ ନୁହନ୍ତି, ଅନିଲ ନିର୍ମଳ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖବରକାଗଜର ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ ନିର୍ମଳ। ମେଟ୍ରୋ ସିନେମା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲେ।
ମୁମ୍ବାଇରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ନିର୍ମଳ ନିଜ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜଣେ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। କାର୍ ନଥିବାରୁ ଉଭୟ ଏକ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲେ।
ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ GT ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟି ନିକଟତର ହେବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ ସେଥିରୁ ଗୁଳି ଚାଳନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ନିର୍ମଳ ରାସ୍ତାର ଡିଭାଇଡର ପଛରେ ନଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାଜିଥିଲା। ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଗଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ।
ସେହି ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ନିର୍ମଳ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଡିଭାଇଡର ପଛରେ ବସିଥିବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଯଦି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳି ବାଜିଥାନ୍ତା।"
- GT ହସ୍ପିଟାଲରେ ଫଡ୍ଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ନିର୍ମଳଙ୍କର, ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଚିକିତ୍ସା
ଫଡ୍ GT ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଅନିଲ ନିର୍ମଳ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ୱାର୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉଭୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ, ସେହି ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହିଠାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ଫଡ୍ଙ୍କୁ ୫୮ ଦିନ ଛୁଟିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ନିୟମିତ ଭାବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଡ୍ରେସିଂ ଓ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ କଟିଯାଇଥିବା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ପୁଣିଥରେ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଟାରେ ବାଜିଥିବା ଗୁଳିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ କାମ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଡ୍ରାଇଭର ପଦରୁ କିରାଣି କ୍ୟାଡରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ।
୨୦୨୧ରେ ତାଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର (ASO) ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୃହ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସରନାୟକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ (PA) ଭାବେ ଡେପୁଟେସନରେ ଅଛନ୍ତି।
- କୋର୍ଟରେ କସାବକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ, ଦେଇଥିଲେ ସାକ୍ଷ୍ୟ
୨୬/୧୧ ମାମଲାରେ ଫଡ୍ଙ୍କ ଭୂମିକା କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଭାବେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଏକ ପରିଚୟ ପରେଡ୍ରେ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅଜମଲ କସାବକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ପରେ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ହେମନ୍ତ କରକରେ, ଅଶୋକ କାମ୍ତେ ଏବଂ ବିଜୟ ସାଲାସ୍କରଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ।
କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣି ଅନିଲ ନିର୍ମଳ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲି, କସାବ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସାହସ ନଥିଲା। ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ରାଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିନଥିଲି।"
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କସାବକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିନଥିଲା ବୋଲି ଫଡ୍ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରକୃତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିଲେ। ହାଫିଜ୍ ସଇଦଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯାଇଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
'ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବୋନସ୍ ଜୀବନ': ୧୮ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେହି ରାତି ଭୁଲିନାହାନ୍ତି ମାରୁତି ଫଡ୍
୨୦୦୮ ନଭେମ୍ବର ୨୬ ରାତିରେ ମାରୁତି ଫଡ୍ ଏବଂ ଅନିଲ ନିର୍ମଳ ଉଭୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଫଡ୍ ନିଜ କାର୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ନେଇ ଏକାଧିକ ଗୁଳି ଏବଂ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମଳ ରାସ୍ତାର ଡିଭାଇଡର ପଛରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଗୁଳିମାଡ଼ରୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ।
ସେହି ଆକ୍ରମଣରେ ହୋଇଥିବା ଆଘାତ, ହସ୍ପିଟାଲ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଚିକିତ୍ସା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତିର ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ତାଜା ରହିଛି।
ମାରୁତି ଫଡ୍ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବୋନସ୍ ଜୀବନ।"
୨୬/୧୧ ଆକ୍ରମଣ କେବଳ ମୁମ୍ବାଇ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନଥିଲା, ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ପରିବାର ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ସହ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଭୁଲି ନପାରିବା ଭଳି ସ୍ମୃତି ବୋହି ଚାଲିଛନ୍ତି।
୧୮ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ମୁମ୍ବାଇ ପୁଣି ନିଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଫଡ୍ ଏବଂ ନିର୍ମଳଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଳି ଶବ୍ଦ, ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ କାର୍ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଫେରିଆସିବାର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ବି ଅଭୁଲା ହୋଇ ରହିଛି।
ମାରୁତି ଫଡ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ଆମେ ଦୁହେଁ ୨୬/୧୧ର ସେହି ଘଟଣାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛୁ। ଆମେ ସେହି ଦିନକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ କଳା ଦିନ ଥିଲା।"