ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି- କେରଳର ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଜଜ୍ ହେଲେ ଥାନ୍ୟା ନାଥନ

ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନ ଥିଲା । ଯେଉଁଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ  ଦୃଷ୍ଟିହୀନମାନଙ୍କୁ ଜୁଡିସିଆଲ ପରୀକ୍ଷା  ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ସେହିଦିନଠାରୁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ।

କନ୍ନୁର(କେରଳ)- ‘ମୋର ଏ ଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନ ଥିଲା । ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିଛି ।’ 24 ବର୍ଷୀୟ ଥାନ୍ୟା ନାଥନ ସିଙ୍କ ଏହି ଦୁଇ ପଦ କଥା ହିଁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ । କହୁଛି, କେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦୃଢ ମନସ୍କ ଥିଲେ ।

କେରଳର କନ୍ନୁର ବାସିନ୍ଦା ଥାନ୍ୟା ନାଥନ ସି । ସେ କେରଳ ନ୍ୟାୟିକ ସେବା ବା ଜୁଡିସିଆଲ ସର୍ଭିସର ସିଭିଲ ଜଜ (ଜୁନଅର ଡିଭିଜନ) ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଅକ୍ଷମତା ବର୍ଗରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଥାନ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳ ଜଜର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ସମ୍ଭାବନାର ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିଲା

ଜନ୍ମରୁ ଦୃଷ୍ଚିହୀନ ଥାନ୍ୟା ବ୍ରେଲି ଏବଂ ସହାୟକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଆଇନ ପାଠ ପଢିଥିଲେ । 2025ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜେବି ପର୍ଡିୱାଲା ଏବଂ ଆର ମାଧବନ ଯେଉଁଦିନ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ସେବାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ, ସେହିଦିନଠାରୁ ଥାନ୍ୟାଙ୍କ ଆଖିରେ ଜଜ୍ ହେବାର ସ୍ବପ୍ନ ଡେଣା ମେଲିଥିଲା । ଏହି ରାୟ ଥାନ୍ୟାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନାର ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିଲା ।

ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ କଠିନ କାମ

ଇଟିିଭି ଭାରତକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇ ଥାନ୍ୟା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ସଫଳତା ମୋ ଜୀବନର ଏକ ବହୁତ ବଡ ଖୁସି । ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନ ଥିଲା । ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଛି । ହେଲେ ଯେଉଁଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନମାନଙ୍କୁ ଜୁଡିସିଆଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ସେହିଦିନଠାରୁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲି । ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରସେସିଂ ବହୁତ ଚାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା । ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ଏକ କଠିନ କାମ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା । 2025 ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭିୟୁ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ।’

ଥାନ୍ୟା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କୁଲରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିଥିଲେ ।ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ସେ କନ୍ନୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଲଏଲବି କରିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ । 2024ରେ ସେ ପ୍ରଥମ ରାଙ୍କ ପାଇଥିଲେ । ସେ ଆ଼ଡଭୋକେଟ ଭାବେ ଥାଲିପରମ୍ବାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀଜୀ କେଜି ସୁନିଲକୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ । କିଛିଦିନ କାମ କଲାପରେ ସୁନିଲ କୁମାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦକ୍ଷତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର କାମ ପ୍ରତି ଥିବା ଗଭୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଚୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରି ଥିଲେ ।

ପ୍ରତିଟି ଧାରାକୁ ଅତି ସହଜରେ କହି ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ ଥାନ୍ୟା

ଆଇପିସି ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାରେ ବଦଳିଲା, ବଡ ବଡ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓକିଲ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଯାଉଥିଲେ । ହେଲେ ଥାନ୍ୟା ପ୍ରତିଟି ଧାରାକୁ ଅତି ସହଜରେ କହି ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ । ଇ-ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଖୁବ ସହଜରେ ସେ ହାଣ୍ଡେଲ କରିପାରୁଥିଲେ।

ଥାନ୍ୟା କହନ୍ତି, 'ମୋର ସିନିଅର ଓକିଲ କେଜି ସୁନିଲକୁମାର ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଓକିଲମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଖୁବ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି । ଜୁଡିସିଆଲ ଅଫିସରମାନେ ମୋର ଯୁକ୍ତିକୁ ଖୁବ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ପରିବାର ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବଳ । ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ ମୋର ପାଖେ ପାଖେ ଛିଡା ହୋଇ ମତେ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ ।'

ଆଇପିଏଲ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ପରେ ଥାନ୍ୟାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହଜରେ ମନେରଖିବାର କ୍ଷମତାରୁ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ।


