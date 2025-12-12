ETV Bharat / bharat

୨୦୨୬ ପାଇଁ ହଲିଡେ ଲିଷ୍ଟ୍‌ ଜାରି; ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଦିନ ସରକାରୀ ଛୁଟି ? ଜାଣନ୍ତୁ

ପବ୍ଲିକ ହଲିଡେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର 2026 ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

Public Holidays 2026 List
୨୦୨୬ ପାଇଁ ହଲିଡେ ଲିଷ୍ଟ୍‌ (canva)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 12, 2025 at 3:25 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 2025 । ଲୋକମାନେ ନୂଆବର୍ଷ 2026 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି । ଏହା ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ହଲିଡେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର 2026 ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତାଲିମ ବିଭାଗ (Department of Personnel and Training) ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ତାଲିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ରବିବାର ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାରେ 29ଟି ସରକାରୀ ଛୁଟି ରହିଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନଙ୍କର କାମ, ଛୁଟିଦିନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯୋଜନାକୁ ସୁଗମ କରିପାରିବେ ।

କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଛୁଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:

ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ (Gazetted Holidays)

ବିକଳ୍ପ (Restricted Holidays)

2026 ମସିହାରେ ଉଭୟ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିବାର ସୁବିଧା ମିଳିବ ।

2026 ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ (Gazetted)ଛୁଟିଦିନ ତାଲିକା:

ସରକାର 2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ 17ଟି ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ଛୁଟିଦିନ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।

  • 26 ଜାନୁଆରୀ (ସୋମବାର) ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ
  • 4 ମାର୍ଚ୍ଚ (ବୁଧବାର) ହୋଲି
  • 21 ମାର୍ଚ୍ଚ (ଶନିବାର) ଈଦ୍ ଅଲ୍-ଫିତର
  • 26 ମାର୍ଚ୍ଚ (ଗୁରୁବାର) ରାମ ନବମୀ
  • 31 ମାର୍ଚ୍ଚ (ମଙ୍ଗଳବାର) ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ
  • 3 ଏପ୍ରିଲ (ଶୁକ୍ରବାର) ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ
  • 1 ମେ' (ଶୁକ୍ରବାର) ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
  • 27 ମେ'(ବୁଧବାର) ବକ୍‌ରିଦ
  • 26 ଜୁନ୍ (ଶୁକ୍ରବାର) ମହରମ୍
  • 15 ଅଗଷ୍ଟ (ଶନିବାର) ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ
  • 26 ଅଗଷ୍ଟ (ବୁଧବାର) ଈଦ୍-ଏ-ମିଲାଦ୍
  • 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର (ଶୁକ୍ରବାର) ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ
  • 2 ଅକ୍ଟୋବର (ଶୁକ୍ରବାର) ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ
  • 20 ଅକ୍ଟୋବର (ମଙ୍ଗଳବାର) ଦଶହରା
  • 8 ନଭେମ୍ବର (ରବିବାର) ଦୀପାବଳି
  • 24 ନଭେମ୍ବର (ମଙ୍ଗଳବାର) ଗୁରୁ ନାନକ ଜୟନ୍ତୀ
  • 25 ଡିସେମ୍ବର (ଶୁକ୍ରବାର) ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ

ଏହି ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସାରା ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ।

Restricted Holidays ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା:

ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ହଲିଡେ ହେଉଛି ଏପରି ଛୁଟି ଯାହାକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ବାଛିପାରିବେ । 2026 ପାଇଁ ଛୁଟିର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ।

  • ନୂଆ ବର୍ଷ : ଜାନୁଆରୀ 1
  • ହଜରତ ଅଲିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ: ଜାନୁଆରୀ 3
  • ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି / ପୋଙ୍ଗଲ / ବିହୁ: ଜାନୁଆରୀ 14
  • ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚାମୀ/ ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ: ଜାନୁଆରୀ 23
  • ଗୁରୁ ରବିଦାସ ଜୟନ୍ତୀ : ଫେବୃଆରୀ 2
  • ସ୍ବାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀ: ଫେବୃଆରୀ 12
  • ମହାଶିବରାତ୍ରି : ଫେବୃଆରୀ 15
  • ଶିବାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ : ଫେବୃଆରୀ 19
  • ହୋଲିକା ଦହନ୍ / ଦୋଳ ଯାତ୍ରା : ମାର୍ଚ୍ଚ 3
  • ଗୁଡି ପାଡ଼ୱା / ଉଗାଡି: ମାର୍ଚ୍ଚ 19
  • ଜୁମାତ-ଉଲ-ୱିଦା : ମାର୍ଚ୍ଚ 20
  • ଇଷ୍ଟର: ଏପ୍ରିଲ 5
  • ବୈଶାଖୀ / ବିହୁ: ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟଭାଗ
  • ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ: ମେ' 9
  • ରଥଯାତ୍ରା: ଜୁଲାଇ 16
  • ପାର୍ସି ନବବର୍ଷ: ଅଗଷ୍ଟ 15
  • ଓନମ: ଅଗଷ୍ଟ 26
  • ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ: ଅଗଷ୍ଟ 28
  • ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥି: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14
  • ନବରାତ୍ରୀ ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ନବମୀ: ଅକ୍ଟୋବର 18ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
  • ବାଲ୍ମିକୀ ଜୟନ୍ତୀ: ଅକ୍ଟୋବର 26
  • କରୱା ଚୌଥ: ଅକ୍ଟୋବର 29
  • ନରକ ଚତୁର୍ଦଶୀ: ନଭେମ୍ବର 8
  • ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା: ନଭେମ୍ବର 9
  • ଭାଇ ଦୂଜ : ନଭେମ୍ବର 11
  • ଛଟ୍‌ ପୂଜା: ନଭେମ୍ବର 15
  • ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୂର ଶହୀଦ ଦିବସ: ନଭେମ୍ବର 24
  • ହଜରତ ଅଲିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ: ଡିସେମ୍ବର 23
  • ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟା: ଡିସେମ୍ବର 24

ଏସବୁ ଛୁଟି ବ୍ୟତୀତ 2026ରେ 52ଟି ରବିବାର ରହିଛି ।

List of holidays for State Government offices as well as the Revenue and Magisterial Courts (Executive) for the calendar Year 2026
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଛୁଟି (Government of Odisha)

2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁଛି । ଏଥିରେ 29ଟି ଛୁଟି ରହିଛି ।

ଓଡ଼ିଶା ଛୁଟି ତାଲିକା:

  • ଜାନୁଆରୀ 14 (ବୁଧବାର): ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି
  • ଜାନୁଆରୀ 23 (ଶୁକ୍ରବାର): ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ
  • ଜାନୁଆରୀ 26 (ସୋମବାର):ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ
  • ଫେବୃଆରୀ 15 (ରବିବାର): ମହାଶିବରାତ୍ରୀ
  • ମାର୍ଚ୍ଚ 3 (ମଙ୍ଗଳବାର): ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
  • ମାର୍ଚ୍ଚ 4 (ବୁଧବାର): ହୋଲି
  • ମାର୍ଚ୍ଚ 21 (ଶନିବାର): ଈଦ୍ ଅଲ୍-ଫିତର
  • ମାର୍ଚ୍ଚ 27 (ଶୁକ୍ରବାର): ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ
  • ଏପ୍ରିଲ 1 (ବୁଧବାର): ଉତ୍କଳ ଦିବସ
  • ଏପ୍ରିଲ 3 (ଶୁକ୍ରବାର): ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ
  • ଏପ୍ରିଲ 14 (ମଙ୍ଗଳବାର): ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି
  • ମେ' 1 (ଶୁକ୍ରବାର): ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା/ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ
  • ମେ' 16 (ଶନିବାର): ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା
  • ମେ' 27 (ବୁଧବାର):ଇଦ୍‌-ଉଲ୍‌-ଜୁହା
  • ଜୁନ୍‌ 15 (ସୋମବାର): ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି
  • ଜୁନ୍‌ 26 (ଶୁକ୍ରବାର): ମହରମ୍ମ
  • ଜୁଲାଇ 16 (ଗୁରୁବାର): ରଥଯାତ୍ରା
  • ଅଗଷ୍ଟ 15 (ଶନିବାର): ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ
  • ଅଗଷ୍ଟ 26 (ବୁଧବାର): ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦ ଜୟନ୍ତୀ
  • ଅଗଷ୍ଟ 27 (ଗୁରୁବାର): ଝୁଲଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
  • ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 (ଶୁକ୍ରବାର): ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ
  • ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 (ସୋମବାର): ଗଣେଶ ପୂଜା
  • ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 (ମଙ୍ଗଳବାର): ନୂଆଖାଇ
  • ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 (ବୁଧବାର): ନୂଆଖାଇ ପରଦିନ
  • ଅକ୍ଟୋବର 2 (ଶୁକ୍ରବାର): ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ
  • ଅକ୍ଟୋବର 17 (ଶନିବାର): ମହାସପ୍ତମୀ
  • ଅକ୍ଟୋବର 18 (ରବିବାର): ମହାଷ୍ଟମୀ
  • ଅକ୍ଟୋବର 19 (ସୋମବାର): ମହାନବମୀ
  • ଅକ୍ଟୋବର 20 (ମଙ୍ଗଳବାର): ବିଜୟା ଦଶମୀ (ଦଶହରା)
  • ନଭେମ୍ବର 8 (ରବିବାର): ଦୀପାବଳୀ (କାଳୀପୂଜା)
  • ନଭେମ୍ବର 24 (ମଙ୍ଗଳବାର): ରାହସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
  • ଡିସେମ୍ବର 25 (ଶୁକ୍ରବାର): ବଡ଼ଦିନ

