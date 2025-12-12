୨୦୨୬ ପାଇଁ ହଲିଡେ ଲିଷ୍ଟ୍ ଜାରି; ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଦିନ ସରକାରୀ ଛୁଟି ? ଜାଣନ୍ତୁ
ପବ୍ଲିକ ହଲିଡେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର 2026 ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
Published : December 12, 2025 at 3:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 2025 । ଲୋକମାନେ ନୂଆବର୍ଷ 2026 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି । ଏହା ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ହଲିଡେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର 2026 ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତାଲିମ ବିଭାଗ (Department of Personnel and Training) ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ତାଲିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ରବିବାର ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାରେ 29ଟି ସରକାରୀ ଛୁଟି ରହିଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନଙ୍କର କାମ, ଛୁଟିଦିନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯୋଜନାକୁ ସୁଗମ କରିପାରିବେ ।
କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଛୁଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ (Gazetted Holidays)
ବିକଳ୍ପ (Restricted Holidays)
2026 ମସିହାରେ ଉଭୟ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିବାର ସୁବିଧା ମିଳିବ ।
2026 ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ (Gazetted)ଛୁଟିଦିନ ତାଲିକା:
ସରକାର 2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ 17ଟି ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ଛୁଟିଦିନ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।
- 26 ଜାନୁଆରୀ (ସୋମବାର) ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ
- 4 ମାର୍ଚ୍ଚ (ବୁଧବାର) ହୋଲି
- 21 ମାର୍ଚ୍ଚ (ଶନିବାର) ଈଦ୍ ଅଲ୍-ଫିତର
- 26 ମାର୍ଚ୍ଚ (ଗୁରୁବାର) ରାମ ନବମୀ
- 31 ମାର୍ଚ୍ଚ (ମଙ୍ଗଳବାର) ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ
- 3 ଏପ୍ରିଲ (ଶୁକ୍ରବାର) ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ
- 1 ମେ' (ଶୁକ୍ରବାର) ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
- 27 ମେ'(ବୁଧବାର) ବକ୍ରିଦ
- 26 ଜୁନ୍ (ଶୁକ୍ରବାର) ମହରମ୍
- 15 ଅଗଷ୍ଟ (ଶନିବାର) ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ
- 26 ଅଗଷ୍ଟ (ବୁଧବାର) ଈଦ୍-ଏ-ମିଲାଦ୍
- 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର (ଶୁକ୍ରବାର) ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ
- 2 ଅକ୍ଟୋବର (ଶୁକ୍ରବାର) ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ
- 20 ଅକ୍ଟୋବର (ମଙ୍ଗଳବାର) ଦଶହରା
- 8 ନଭେମ୍ବର (ରବିବାର) ଦୀପାବଳି
- 24 ନଭେମ୍ବର (ମଙ୍ଗଳବାର) ଗୁରୁ ନାନକ ଜୟନ୍ତୀ
- 25 ଡିସେମ୍ବର (ଶୁକ୍ରବାର) ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ
ଏହି ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସାରା ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
Restricted Holidays ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା:
ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ହଲିଡେ ହେଉଛି ଏପରି ଛୁଟି ଯାହାକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ବାଛିପାରିବେ । 2026 ପାଇଁ ଛୁଟିର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ।
- ନୂଆ ବର୍ଷ : ଜାନୁଆରୀ 1
- ହଜରତ ଅଲିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ: ଜାନୁଆରୀ 3
- ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି / ପୋଙ୍ଗଲ / ବିହୁ: ଜାନୁଆରୀ 14
- ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚାମୀ/ ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ: ଜାନୁଆରୀ 23
- ଗୁରୁ ରବିଦାସ ଜୟନ୍ତୀ : ଫେବୃଆରୀ 2
- ସ୍ବାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀ: ଫେବୃଆରୀ 12
- ମହାଶିବରାତ୍ରି : ଫେବୃଆରୀ 15
- ଶିବାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ : ଫେବୃଆରୀ 19
- ହୋଲିକା ଦହନ୍ / ଦୋଳ ଯାତ୍ରା : ମାର୍ଚ୍ଚ 3
- ଗୁଡି ପାଡ଼ୱା / ଉଗାଡି: ମାର୍ଚ୍ଚ 19
- ଜୁମାତ-ଉଲ-ୱିଦା : ମାର୍ଚ୍ଚ 20
- ଇଷ୍ଟର: ଏପ୍ରିଲ 5
- ବୈଶାଖୀ / ବିହୁ: ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟଭାଗ
- ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ: ମେ' 9
- ରଥଯାତ୍ରା: ଜୁଲାଇ 16
- ପାର୍ସି ନବବର୍ଷ: ଅଗଷ୍ଟ 15
- ଓନମ: ଅଗଷ୍ଟ 26
- ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ: ଅଗଷ୍ଟ 28
- ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥି: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14
- ନବରାତ୍ରୀ ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ନବମୀ: ଅକ୍ଟୋବର 18ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
- ବାଲ୍ମିକୀ ଜୟନ୍ତୀ: ଅକ୍ଟୋବର 26
- କରୱା ଚୌଥ: ଅକ୍ଟୋବର 29
- ନରକ ଚତୁର୍ଦଶୀ: ନଭେମ୍ବର 8
- ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା: ନଭେମ୍ବର 9
- ଭାଇ ଦୂଜ : ନଭେମ୍ବର 11
- ଛଟ୍ ପୂଜା: ନଭେମ୍ବର 15
- ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୂର ଶହୀଦ ଦିବସ: ନଭେମ୍ବର 24
- ହଜରତ ଅଲିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ: ଡିସେମ୍ବର 23
- ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟା: ଡିସେମ୍ବର 24
ଏସବୁ ଛୁଟି ବ୍ୟତୀତ 2026ରେ 52ଟି ରବିବାର ରହିଛି ।
2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁଛି । ଏଥିରେ 29ଟି ଛୁଟି ରହିଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ଛୁଟି ତାଲିକା:
- ଜାନୁଆରୀ 14 (ବୁଧବାର): ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି
- ଜାନୁଆରୀ 23 (ଶୁକ୍ରବାର): ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ
- ଜାନୁଆରୀ 26 (ସୋମବାର):ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ
- ଫେବୃଆରୀ 15 (ରବିବାର): ମହାଶିବରାତ୍ରୀ
- ମାର୍ଚ୍ଚ 3 (ମଙ୍ଗଳବାର): ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
- ମାର୍ଚ୍ଚ 4 (ବୁଧବାର): ହୋଲି
- ମାର୍ଚ୍ଚ 21 (ଶନିବାର): ଈଦ୍ ଅଲ୍-ଫିତର
- ମାର୍ଚ୍ଚ 27 (ଶୁକ୍ରବାର): ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ
- ଏପ୍ରିଲ 1 (ବୁଧବାର): ଉତ୍କଳ ଦିବସ
- ଏପ୍ରିଲ 3 (ଶୁକ୍ରବାର): ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ
- ଏପ୍ରିଲ 14 (ମଙ୍ଗଳବାର): ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି
- ମେ' 1 (ଶୁକ୍ରବାର): ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା/ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ
- ମେ' 16 (ଶନିବାର): ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା
- ମେ' 27 (ବୁଧବାର):ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଜୁହା
- ଜୁନ୍ 15 (ସୋମବାର): ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି
- ଜୁନ୍ 26 (ଶୁକ୍ରବାର): ମହରମ୍ମ
- ଜୁଲାଇ 16 (ଗୁରୁବାର): ରଥଯାତ୍ରା
- ଅଗଷ୍ଟ 15 (ଶନିବାର): ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ
- ଅଗଷ୍ଟ 26 (ବୁଧବାର): ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦ ଜୟନ୍ତୀ
- ଅଗଷ୍ଟ 27 (ଗୁରୁବାର): ଝୁଲଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
- ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 (ଶୁକ୍ରବାର): ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ
- ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 (ସୋମବାର): ଗଣେଶ ପୂଜା
- ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 (ମଙ୍ଗଳବାର): ନୂଆଖାଇ
- ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 (ବୁଧବାର): ନୂଆଖାଇ ପରଦିନ
- ଅକ୍ଟୋବର 2 (ଶୁକ୍ରବାର): ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ
- ଅକ୍ଟୋବର 17 (ଶନିବାର): ମହାସପ୍ତମୀ
- ଅକ୍ଟୋବର 18 (ରବିବାର): ମହାଷ୍ଟମୀ
- ଅକ୍ଟୋବର 19 (ସୋମବାର): ମହାନବମୀ
- ଅକ୍ଟୋବର 20 (ମଙ୍ଗଳବାର): ବିଜୟା ଦଶମୀ (ଦଶହରା)
- ନଭେମ୍ବର 8 (ରବିବାର): ଦୀପାବଳୀ (କାଳୀପୂଜା)
- ନଭେମ୍ବର 24 (ମଙ୍ଗଳବାର): ରାହସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
- ଡିସେମ୍ବର 25 (ଶୁକ୍ରବାର): ବଡ଼ଦିନ