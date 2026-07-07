ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ! ୩୮ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ, ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ
୨୦୦୮ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସିରିଏଲ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ୍ ମାମଲା: ୩୮ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଓ ୧୧ଜଣଙ୍କ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ କାଏମ ରଖିଲେ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Published : July 7, 2026 at 4:49 PM IST
ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ୨୦୦୮ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସିରିଏଲ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ୩୮ ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୧୧ ଜଣଙ୍କ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ୨୦୨୨ ଫେବୃଆରୀ ୧୮ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର (ସ୍ପେଶାଲ) କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷିତ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ। ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଗଠନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇସ୍ଲାମିକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SIMI)ର ପୂର୍ବତନ ନେତା ସଫଦର ନାଗୋରି ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏ.ୱାଇ. କୋଗଜେ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସମୀର ଦାଭେଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଦୁଇ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତର ରାୟ ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ ସମସ୍ତ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁଜାହିଦିନ୍ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ୨୦୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ନିହତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ୨୦୦୮ ଜୁଲାଇ ୨୬ରେ ମାତ୍ର ୭୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅହମଦାବାଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୧ଟି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ୫୬ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବାବେଳେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଏଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ମାମଲାରେ ମୋଟ ୭୮ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତରେ ବିଚାର ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୨୨ ଫେବୃଆରୀରେ ୪୯ ଜଣ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।ଅହମ୍ମଦାବାଦର ୨୧ଟି ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ୨୦ଟି FIR ଏବଂ ସୁରଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ନ ହୋଇଥିବା ବୋମା ରଖାଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ୧୫ଟି FIR ସମେତ ମୋଟ ୩୫ଟି ମାମଲାକୁ ଏକତ୍ର କରି ଏହି ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା।
୨୦୨୨ ଫେବୃଆରୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ୩୮ ଜଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁଜାହିଦିନ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ SIMI ନେତା ସଫଦର ନାଗୋରି ଏବଂ ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କେରଳ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ୧୧ଟି ରାଜ୍ୟର ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଥିଲେ। ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ଓକିଲ ଅମିତ ପଟେଲ କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ କହିଥିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଧରି ବିସ୍ତୃତ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା।
ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି; ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୯୯୮ ଜାନୁଆରୀରେ ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ଟାଡା (TADA) ଅଦାଲତ ୧୯୯୧ରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ସମସ୍ତ ୨୬ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଥିଲେ।