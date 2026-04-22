ମାଲେଗାଓଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାର ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖଲାସ, ସମସ୍ତ ଅପରାଧିକ ଆରୋପ ଖାରଜ କଲେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ

୨୦୦୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ନାସିକ ଜିଲ୍ଲାର ମାଲେଗାଓଁ ସହରରେ ଚାରିଟି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୩୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଓ ୩୧୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

2006 Malegaon Blast Bombay HC Discharges Four Accused
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 22, 2026 at 1:47 PM IST

ମୁମ୍ବାଇ: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ୨୦୦୬ ମସିହାର ମାଲେଗାଓଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି(ବୁଧବାର) ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷ ମୁକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଶେଷ ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଆରୋପକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଓ ବିଚାରପତି ଶ୍ୟାମ ଚାଣ୍ଡକଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ, ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯଥା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ, ଧନ ସିଂହ, ମନୋହର ରାମ ସିଂହ ନରୱାରିଆ ଓ ଲୋକେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ଏହି ଚାରି ଜଣ ବିଶେଷ ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (IPC) ଅନୁଯାୟୀ ହତ୍ୟା ଓ ଆପରାଧିକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ସହ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ନିବାରଣ) ଆଇନ (UAPA) ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ଆରୋପ ଲଗାଯାଇଥିଲା।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ୨୦୦୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ନାସିକ ଜିଲ୍ଲାର ମାଲେଗାଓଁ ସହରରେ ଚାରିଟି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ହାମିଦିଆ ମସଜିଦ ଓ ବଡା କବରସ୍ତାନ ପରିସର ଭିତରେ ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପରେ 3ଟି ଓ ମୁଶାୱାରତ ଚୌକରେ ଚତୁର୍ଥ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୩୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଓ ୩୧୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ରାଜ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଦଳ (ATS) ପ୍ରଥମେ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ନଅ ଜଣ ମୁସଲିମ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସି (NIA) ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ(right-wing)ଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଦାବି କରି ଏହି ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସେହି ନଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାରା ମାମଲାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବିଶେଷ ଅଦାଲତ ଏହି ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜଫ୍ରେମ୍ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ କରି ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସି (NIA) ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।

