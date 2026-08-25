ETV Bharat / bharat

ଅଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ୨୦ ବିଦ୍ରୋହୀ ଟିଏମସି ସାଂସଦଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଅଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ।

20 TMC Rebel MPs Disqualification Plea in Supreme Court
ଅଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ୨୦ ବିଦ୍ରୋହୀ ଟିଏମସି ସାଂସଦଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (Etv Bharat)
author img

By Sumit Saxena

Published : August 25, 2026 at 3:29 PM IST

|

Updated : August 25, 2026 at 3:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rebel TMC MP's Disqualification Row, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୌଖିକ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୋଟିସ ଜାରି କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ବିଷୟରେ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ସ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NCPI) ସହ ଜଡ଼ିତ ୨୦ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ମାମଲା ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (CJI) ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି. ମୋହନାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଥିଲା । ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମାମଲା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ।

SUPREME COURT
SUPREME COURT (Etv Bharat)

ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆବେଦନ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ୍ ତୁଷାର ମେହେଟା କହିଥିଲେ ଯେ, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି । ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି । ମୁଁ ହାଜର ହୋଇ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବି । ଦୟାକରି (ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ) ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ... ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଏହି ବିଷୟରେ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ।"

ଜଷ୍ଟିସ୍ ବାଗଚି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ନୋଟିସର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଲିସିଟର । ଏହା ଏକ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ।"

ଖଣ୍ଡପୀଠ ମୌଖିକ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା କୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୋଟିସ ଜାରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ବରଂ କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଯେ, ମେହେଟା କୋର୍ଟକୁ ସହାୟତା କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ।

ଆବେଦନରେ 20 ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ଟିଏମସି ସାଂସଦଙ୍କୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆବେଦନରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମେହେଟା ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ମହାସଚିବଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ବାନାର୍ଜୀ ପଚାରିଥିଲେ, "ଯଦି ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଏ ତେବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ?"

ଜଷ୍ଟିସ୍ ବାଗଚି ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, "ଆପଣ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାରରେ ଆଗ୍ରହୀ କି ନୋଟିସ୍...?"

ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଏକ ଜବାବ ଚାହାନ୍ତି । ମେହତା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ମୋତେ ସମନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ।"

File - TMC Chief Mamata Banerjee
File - TMC Chief Mamata Banerjee (ANI)

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଲୋକସଭା ସଚିବଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ମେହତା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଖଣ୍ଡପୀଠ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ ।

ଟିଏମସି ମହାସଚିବ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଆବେଦନ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହୋଇଛି ।

ଟିଏମସି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଭିତରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହରୁ ଏହି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦ Nationalist Citizens Party of India- NCPIରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ପୃଥକ ଦଳ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରିଛି ।

ଆବେଦନରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ମହାସଚିବଙ୍କ ସହିତ ୨୦ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ମାମଲାରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ।

ଟିଏମସି ଜିଦ୍ ଧରିଛି ଯେ, ସାଂସଦ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବାର ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ପରିସରଭୁକ୍ତ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଟିଏମସି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ମମତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅରୂପ ରାୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ନିଲମ୍ବିତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- TMCରେ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ: ଏନଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ତୃଣମୂଳର 20 ସାଂସଦ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : August 25, 2026 at 3:45 PM IST

TAGGED:

DISQUALIFICATION ROW
REBEL TMC MPS
SUPREME COURT
ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଅଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ
TMC MPS DISQUALIFICATION ROW

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.