ମଲ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ: 2 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ISIS ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ
ISIS ସହ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ । ଉଭୟେ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଏକ ମଲ୍ ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ।
Published : October 24, 2025 at 6:12 PM IST
ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ମଲ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ । ଗିରଫ ହେଲେ, ISIS ସହ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ହାତରେ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା । 2 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ISIS ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ । ଗିରଫ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ନାମ ଅଦ୍ନାନ ଓରଫ ଅବୁ ମହମ୍ମଦ ଏବଂ ଅଦ୍ନାନ ଖାନ୍ । ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଭୋପାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗିରଫ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ । ସେ ଗିରଫ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଦୁଇ ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଉଥ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ମଲ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଅନେକ ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ:
ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲର ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ପ୍ରମୋଦ କୁଶୱାହ କହଛନ୍ତି ଯେ,"ସେମାନେ ଆଇଇଡି(IED) ପାଇଁ ଟାଇମର୍ ତିଆରି କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବା ଏକ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଆଇଇଡି ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।"
ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ରେକି କରିଥିଲେ:
ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସାଉଥ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ମଲ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାର୍କ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ରେକି କରିଥିଲେ । ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସାଦିକ୍ ନଗରରୁ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଭୋପାଳରୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।"
ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା:
ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ISIS ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଜିନିଷ ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀମାନ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।"
ପୂର୍ବରୁ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ 5 ଜଣ:
ଗିରଫ୍ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅଧକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଥିବା ପୋଲିସ୍ କହିଛି । ସେମାନଙ୍କ ନେଟୱର୍କ ଓ ଆଗାମୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ପୋଲିସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ନେଟୱର୍କର ଖୁଲାସା କରିଥିଲା । ଯାହା 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପି ରହିଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ତେଲଙ୍ଗାନା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଭାବେ ଚଢ଼ଉ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ନେଟୱର୍କକୁ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଥିଲା । ଏହା ଏକ ISIS-ପ୍ରେରିତ ଘରୋଇ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ପରିଶେଷରେ ଏହାକୁ ପୋଲିସ୍ ଦ୍ବାରା ବିଫଳ କରାଯାଇଥିଲା ।
