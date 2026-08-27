ETV Bharat / bharat

କାନପୁରରେ ତାଲିମ ବିମାନ 'ଟେକନମ୍‌' ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, 2 ପାଇଲଟ୍‌ ମୃତ

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କାନପୁର ଗର୍ଗ ଆଭିଏସନ୍ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତାଲିମ ବିମାନ ଟେକନମ୍‌ ।

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 27, 2026 at 2:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Aircraft Crashes କାନପୁର (ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ): କାନପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଗଙ୍ଗା ବ୍ୟାରେଜ ନିକଟରେ ଏକ ତାଲିମ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଟ୍ରେନି ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିମାନଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ।

2 ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:

ଆଜି ସକାଳେ କାନପୁରର ଗଙ୍ଗା ବ୍ୟାରେଜ ନିକଟସ୍ଥ ନଟ୍ଥା ପୂର୍ବା ଗାଁରେ ହଠାତ୍ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ତାଲିମ ବିମାନ ଟେକନମ୍‌ (Tecnam aircraft) ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାଟି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 11.50 ସମୟରେ ଘଟିଛି​​ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁଜୁରାଟର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସଚିନ ଭାଟିଆ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଟ୍ରେନି ପାଇଲଟ୍ ଅଭିଷେକ ପୂଜାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

Training Aircraft Crashes In Kanpur
କାନପୁରରେ ତାଲିମ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ (ETV Bharat)

ପୋଲିସ କମିଶନର ରଘୁବୀର ଲାଲଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସକାଳ 11.30 ମିନିଟରେ ବିମାନଟି କାନପୁରର ଗର୍ଗ ଆଭିଏସନ୍ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିବା ବେଳେ 11.50ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସୂଚନା ପାଇ, କାନପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍‌ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସିଏଫଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ବିମାନର ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ଉଭୟ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ।

Training Aircraft Crashes In Kanpur
କାନପୁରରେ ତାଲିମ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ (ETV Bharat)

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଲିମ ବିମାନକୁ 2023 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA)କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, DGCA ବିମାନର ଉଡ଼ାଣ ଯୋଗ୍ୟତା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଦିଗ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ।

ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପାଇଲଟଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ମୃତ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସତଗତି କାମନା କରିବା ସହ ପରିବାରକୁ ଏହି ଅପାର କ୍ଷତି ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ।

Training Aircraft Crashes In Kanpur
କାନପୁରରେ ତାଲିମ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....

ବାରାମତିରେ ପୁଣି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଟ୍ରେନର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର କ୍ରାସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ

ମଝି ଆକାଶରେ ଫସିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ, ଅବତରଣ କରିପାରିଲାନି ବିମାନ

TAGGED:

AIRCRAFT CRASH UTTAR PRADESH
TECNAM AIRCRAFT CRASH UP
ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ
କାନପୁର ପ୍ଲେନ କ୍ରାସ
TRAINING AIRCRAFT CRASHES IN KANPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.