କାଶ୍ମୀରରେ ଦୁଇ OGW ଗିରଫ, ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଗୁଳିଗୋଳା ଜବତ
ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ କାଶ୍ମୀରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଓଭର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କର (OGW)ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି ।
Published : August 3, 2026 at 1:21 PM IST
Overground Worker Arrested ଶ୍ରୀନଗର: ପୁଣି ଭାରତର ଭୂସ୍ବର୍ଗରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ । ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ବାରାମୂଳା ଏବଂ ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ଦୁଇଜଣ ଓଭର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କର OGWs (ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ)ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳିଗୋଳା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ କାହା ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ଓଭର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କର ଗିରଫ:
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇଜାଜ୍ ଅହମ୍ମଦ ଗଣାଇକୁ ପୋଲିସ, ସେନା ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ ବାରାମୁଲ୍ଲାର ଶିରି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋରିୱାନରେ ଏକ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଇଜାଜ୍ ଅହମ୍ମଦ ଠାରୁ ଏକ ପିସ୍ତଲ, ଏକ ମାଗାଜିନ୍, 10 ଜୀବନ୍ତ ରାଉଣ୍ଡ (9mm) ଏବଂ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।
ପୁଲୱାମାରୁ OGW ଗିରଫ:
ଏକ ପୃଥକ ଅଭିଯାନରେ, ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜପୋରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଜଣେ OGWକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲାର ତୌସିଫ୍ ଅହମ୍ମଦ ଡାର ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ତୌସିଫ ଅହମ୍ମଦ ଡାର ପାଖରୁ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଏବଂ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟର ଜବତ କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଇନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନେଟୱାର୍କରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।
ଗକ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର କୁଲଗାଓଁର କେଲମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦୁଇଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଦୁଇଜଣ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଏହି ହତ୍ୟା ପରେ ସୁରକ୍ଷାବଳ ନୂଆ ଭାବରେ ଆଣ୍ଟି ଟେରର ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚେକିଂ ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି ।