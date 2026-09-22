ହସ୍ପିଟାଲର ନବଜାତ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏସି ବିସ୍ଫୋରଣ; 5 ଦିନର ନବଜାତକ ସମେତ 2 ମୃତ, 2ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ
ଘଟଣା ସୋମବାର ରାତି 11.30ରେ ଘଟିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : September 22, 2026 at 2:36 PM IST
ଅଦିଲାବାଦ: ତେଲେଙ୍ଗାନାର RIMS ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଇଛି । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଣେ 5 ଦିନର ନବଜାତ ଶିଶୁ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଅଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ, ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 11.50ରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିିଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଶିଶୁ ୱାର୍ଡର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନବଜାତ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର (Special Neonatal Care Unit )ରେ ପ୍ରାୟ27 ଜଣ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ । ହଠାତ ଏସି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଫଳରେ 2 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏଥି ସହିତ ଆଉ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି । ଅନ୍ୟ 23 ଶିଶୁଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଜଣେ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'RIMS ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଣେ 5 ଦିନର ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଘଟଣା ସୋମବାର ରାତି 11.50ରେ ଘଟିଥିଲା । ଖବର ପାଇବା କ୍ଷଣି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ହଠାତ SNCUର ଏସି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଡ଼ାକ୍ତରଖାାନାରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିିଥିଲା ।
ଏହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜୟ ସିଂହ ୱାର୍ଡ ପରିଦର୍ଶନରେ ଥିଲେ । ସେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହ SNCU ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳକୁ ଏହି ୱାର୍ଡ ଧୁଆଁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।
ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଜଣେ 5 ଦିନର ନବଜାତକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଅନ୍ୟ ତିନିଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିଲା । ଏହି ତିନିଜଣଙ୍କ ସମେତ 26 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଜଣେ ଗୁରୁତରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜୟ ସିଂହ ।
ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ଅନେକ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜୟ ସିଂହ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇବା କ୍ଷଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି ପ୍ରମୁଖ RIMS ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାରାକର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବା ସହ ଶୋକାକୁଳ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିହାରରେ ରାସ୍ତାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା, 2 ନାବାଳକଙ୍କ ସମେତ 3 ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ SIR: ଆଡଭାନୀ, ଜୟଶଙ୍କର ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ନୋଟିସ