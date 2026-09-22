ETV Bharat / bharat

ହସ୍ପିଟାଲର ନବଜାତ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏସି ବିସ୍ଫୋରଣ; 5 ଦିନର ନବଜାତକ ସମେତ 2 ମୃତ, 2ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ

ଘଟଣା ସୋମବାର ରାତି 11.30ରେ ଘଟିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା  ।

Fire breaks out in Special Neonatal Care Unit of RIMS Hospital in Adilabad
ଆଦିଲାବାଦ RIMS ହସ୍ପିଟାଲର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନବଜାତ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 22, 2026 at 2:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅଦିଲାବାଦ: ତେଲେଙ୍ଗାନାର RIMS ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଇଛି । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଣେ 5 ଦିନର ନବଜାତ ଶିଶୁ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

ଅଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ, ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 11.50ରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିିଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଶିଶୁ ୱାର୍ଡର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନବଜାତ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର (Special Neonatal Care Unit )ରେ ପ୍ରାୟ27 ଜଣ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ । ହଠାତ ଏସି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଫଳରେ 2 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏଥି ସହିତ ଆଉ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି । ଅନ୍ୟ 23 ଶିଶୁଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଜଣେ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'RIMS ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଣେ 5 ଦିନର ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଘଟଣା ସୋମବାର ରାତି 11.50ରେ ଘଟିଥିଲା । ଖବର ପାଇବା କ୍ଷଣି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।'

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ହଠାତ SNCUର ଏସି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଡ଼ାକ୍ତରଖାାନାରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିିଥିଲା ।

ଏହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜୟ ସିଂହ ୱାର୍ଡ ପରିଦର୍ଶନରେ ଥିଲେ । ସେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହ SNCU ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳକୁ ଏହି ୱାର୍ଡ ଧୁଆଁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।

ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଜଣେ 5 ଦିନର ନବଜାତକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଅନ୍ୟ ତିନିଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିଲା । ଏହି ତିନିଜଣଙ୍କ ସମେତ 26 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଜଣେ ଗୁରୁତରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜୟ ସିଂହ ।

ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ଅନେକ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜୟ ସିଂହ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇବା କ୍ଷଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି ପ୍ରମୁଖ RIMS ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାରାକର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବା ସହ ଶୋକାକୁଳ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିହାରରେ ରାସ୍ତାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା, 2 ନାବାଳକଙ୍କ ସମେତ 3 ଗିରଫ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ SIR: ଆଡଭାନୀ, ଜୟଶଙ୍କର ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ନୋଟିସ

TAGGED:

AC EXPLOSION IN TELANGANA HOSPITAL
ADILABAD HOSPITAL FIRE MISHAP
NEWBORN BABY DIES
RIMS HOSPITAL FIRE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.