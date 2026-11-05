ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ଭୁଶୁଡିଲା ତିନି ମହଲା କୋଠା, 2 ମୃତ
ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଗାଡ଼ି ସମେତ 6ଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
Published : November 5, 2026 at 12:57 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 1:16 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ଅଘଟଣ । ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀର ଚାୱଡି ବଜାରରେ ଭୁଶୁଡିଲା ନିର୍ମାଣଧୀନ ତିନି ମହଲା କୋଠା । ଏହି ଅଘଟଣରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଚାଓ୍ବଡ଼ି ବଜାର ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ଗଳି ସିତାରାରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9 ଟା 50ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଲିସ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି । ଘଟଣା ଜଣାପଡିବା ପରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଗାଡ଼ି ସମେତ 6ଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ।
VIDEO | Delhi: A three-storey under-construction building collapsed in Old Delhi's Chawri Bazaar, with several people feared trapped under the debris. Rescue operation underway. Visuals from the incident spot. #DelhiNews #ChawriBazaar #BuildingCollapse (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2026
ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୁଶୁଡିଲା କୋଠା
ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଡି କେ ରଏ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି "ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ତିନି ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କିଛି ଲୋକ ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି।"
ଦିଲ୍ଲୀ ଦମକଳ ବାହିନୀର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି "ଅତିକମରେ ୧୫ ଜଣ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସକାଳ 9ଟା 50ରେ ଏକ ଫୋନ କଲ ଆସିଥିଲା । NDMC, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, DFS ଓ MCDର ଦଳ ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।"
ତିନି ମାସ ଧରି ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିଲା
ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ମହମ୍ମଦ ନଇମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଆଜି ସକାଳ 9ଟାରୁ ସାଢେ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ । ହଠାତ ବାହାରେ ବଡ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ କୋଠା ଭୁଶୁଡି ଗଲା ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖ ନିର୍ମାଣଧୀନ କୋଠାଟି ଭୁଶୁଡି ପଡିଥିଲା । ତିନିରୁ ଚାରୋଟି କଂକ୍ରିଟ ସ୍ଲାବ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିସାରିଥିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା’’।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାୟ ତିନିରୁ ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳୁ ଏକ ମୃତଦେହ ବାହାର କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଗତ ତିନିରୁ ଚାରି ମାସ ହେବ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା।
VIDEO | Delhi: A three-storey under-construction building collapsed in Old Delhi's Chawri Bazaar, with several people feared trapped under the debris. Rescue operations underway. A DFS official says, "At least 15 people are feared trapped... several have been injured. We received a call at 9.50 am. Teams from NDMC, Delhi Police, DFS and MCD are involved in rescue operation." #DelhiNews #BuildingCollapse #ChawriBazaar (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2026
ଆପ୍ ନେତା ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ପୌର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଲ୍ଡିଂ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ବାରମ୍ବାର ସୁରକ୍ଷା ଅଡିଟ୍ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ’’।
ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ଏମସିଡି, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସମେତ ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ସତ୍ୟ ନିକେତନ ନିକଟରେ ଏକ ବହୁତଳ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରେ 7 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଥିବାବେଳେ 25 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଅଘଟଣ ପାଇଁ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 7କୁ ବୃଦ୍ଧି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ବେଳର CCTV ଫୁଟେଜ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଘଟଣ ପରେ ତତ୍ପରତା: ରାଜ୍ୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠାର ହେବ ଯାଞ୍ଚ, କମିଟି ଗଠନ କଲେ ସରକାର