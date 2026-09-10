ETV Bharat / bharat

ଦିଲ୍ଲୀରେ 18ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ; ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11-13 ଯାଏଁ ଟ୍ରାଫିକ ଓ VVIP ରୁଟ୍ କଟକଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଗତି ମୈଦାନର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ହେବାକୁ ଥିବା 18ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

Traffic police personnel manage traffic near Bharat Mandapam in New Delhi.
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ ନିକଟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 10, 2026 at 5:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BRICS Summit ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାରଦାର ପ୍ରସ୍ତତି ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରୁ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଗତି ମୈଦାନର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ହେବାକୁ ଥିବା 18ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଦେଶୀ ଅତିଥି ସାମିଲ ହେବେ । ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଏକ ବହୁସ୍ତରୀୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ।

National flags of countries participating in the 18th BRICS Summit hoisted outside the Bharat Mandapam
ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ ବାହାରେ ୧୮ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି (ANI)

ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ, Mapplsସରେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ଅପଡେଟ୍

ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାପ୍ଲସ୍ ସହିତ ଏକ ରଣନୈତିକ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ କରିଛି । ଅତିରିକ୍ତ ସିପି (ଟ୍ରାଫିକ୍) ଦିନେଶ କୁମାର ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, "ଯାତାୟତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଡାଇଭର୍ସନ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ସ ଏବଂ ମ୍ୟାପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ସ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରାଫିକ ଡାଇଭର୍ସନ ବିଷୟରେ ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଆପ୍ସରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ।"

ଯଦି ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଭୁଲବଶତଃ ଏକ ନିଷିଦ୍ଧ ରାସ୍ତା ଆଡକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ Google Maps ଏବଂ Mapplsରେ ଲାଇଭ୍ ନାଭିଗେସନ୍ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟତମ ଖୋଲା ଏବଂ ସୁଗମ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତାର ପଥ ଦେଖାଇବ ।

ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିକ୍-ଅପ୍ ଏବଂ ଡ୍ରପ୍ ବନ୍ଦ କରିବେ କ୍ୟାବ୍ ସେବା:

VVIP ଗତିବିଧି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଓଲା, ଉବର, ରାପିଡୋ ଏବଂ ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସମେତ ଆପ୍-ଆଧାରିତ କ୍ୟାବ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିଛି ।

ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏବଂ କ୍ୟାବ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଅତିରିକ୍ତ ସିପି ଦିନେଶ କୁମାର ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, "କ୍ୟାବ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପିକ୍-ଅପ୍ ଏବଂ ଡ୍ରପ୍-ଅଫ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯିବ ।"

କ୍ୟାବ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଜିଓଫେନ୍ସ (geofence) ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପିକ୍-ଅପ୍ ଏବଂ ଡ୍ରପ୍-ଅଫ୍ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ପଠାଉଛି । ଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ VVIP କରିଡରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ ।

Vehicles ply on a road near the illuminated Bharat Mandapam amid preparations for the BRICS Summit in New Delhi
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକିତ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ ନିକଟରେ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। (PTI)

22ଟି ଡାଇଭର୍ସନ ପଏଣ୍ଟ, 35ରୁ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରାସ୍ତା:-

ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଅଫିସିଆଲ ମ୍ୟାପ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସମଗ୍ର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପ୍ରମୁଖ କରିଡରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ।

22ଟି ପ୍ରମୁଖ ଡାଇଭର୍ସନ ଜଙ୍କସନ୍:

ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହରର 22ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଛକ ଏବଂ ଜଙ୍କସନ୍ସରେ ପିକେଟ୍ ମୁତୟନ କରାଯିବ, ଏହି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ଡକ୍ଟର ଦିନେଶ ନନ୍ଦିନୀ ଡାଲମିଆ ଚୌକ, ରାମ ଚରଣ ଅଗ୍ରୱାଲ ଚୌକ (ITO), ମୀର ଦର୍ଦ ଚୌକ, ପଟେଲ ଚୌକ, ମଣ୍ଡି ହାଉସ, ଜନପଥ-କନ୍ନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଉଟର ସର୍କଲ୍, ଗୋଲ ଡାକ ଖାନା ଏବଂ ତିନ ମୂର୍ତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।

35ରୁ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ VVIP କରିଡର:

ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ମାର୍ଗ, ଶାନ୍ତି ପଥ, ଆକବର ରୋଡ୍, ତିଲକ ମାର୍ଗ, ମଥୁରା ରୋଡ୍, ଜନପଥ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରୋଡ୍, ପୁରୁଣା କିଲା ରୋଡ୍, ସି-ହେକ୍ସାଗନ (ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍) ଏବଂ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ସମେତ 35ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନବାହାନର ସାଧାରଣ ଗତିବିଧି ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ହେବ ।

ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଯାନବାହନ:

କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯାନବାହନ, ବୈଧ ପାସ ବହନ କରୁଥିବା ଅନୁମୋଦିତ ଯାନବାହନ ଏବଂ VVIP କନଭୟକୁ ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ।

ପାର୍କିଂ କଟକଣା, ଜରୁରୀକାଳୀନ କରିଡର:

ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସୁଗମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଅନେକ କଠୋର ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି ।

ନୋ-ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍:

ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରାସ୍ତାର 200 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍କିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯିବ । ବେଆଇନ ଭାବରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଟଣାଯାଇ ଜବତ କରାଯିବ ।

Glimpses of preparations ahead of the upcoming 18th BRICS Leaders’ Summit 2026 in New Delhi.
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା 18ତମ BRICS ନେତାଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ 2026 ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ ଝଲକ। (ANI)

ନନ୍‌-ଡେଷ୍ଚିନେସନ ଯାନବାହନ ଉପରେ କଟକଣା:

ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ନନ୍‌-ଡେଷ୍ଚିନେସନ ଭାରୀ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରୁ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯିବ ।

24x7 ଜରୁରୀକାଳୀନ କରିଡର:

ରୋଗୀ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲେନ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିବ ।

ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ନିୟୋଜିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି । ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାପ୍ଲ୍ସ ଆପ୍‌ରେ ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

OPINION : BRICS ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାର ମୂଲ୍ୟ

ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ସମ୍ମିଳନୀ: ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୈଷୟିକ ବୈଠକ

TAGGED:

TRAFFIC CURBS VVIP ROUTE
DELHI TRAFFIC
18TH BRICS SUMMIT DELHI
ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ
BRICS SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.