ସବୁଠୁ କନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗଦାତା ହୋଇ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା ୧୭ ମାସର ଶିଶୁ
ହାଇଡ୍ରୋସେଫାଲସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା ୧୭ ମାସର ଶିଶୁ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରୀ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ।
Published : August 25, 2026 at 7:35 PM IST
TAMIL NADU YOUNGEST ORGAN DONOR, ଚେନ୍ନାଇ: ସହରର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରୀ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଏକ ୧୭ ମାସର ମସ୍ତିଷ୍କ ମୃତ (BRAIN DEAD) ଶିଶୁର ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରାଯାଇଛି । ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ମତି ପାଇବା ପରେ ଶିଶୁର ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଦାନ ଶିଶୁକୁ ତାମିଲନାଡୁର ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗ ଦାତା କରିଦେଇଛି । ପୂର୍ବରୁ, ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ୨୦ ମାସର ଶିଶୁ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିଥିଲା ।
ହାଇଡ୍ରୋସେଫାଲସ୍ (ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପାଣି ଜମା ହେବା) ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଶିଶୁଟିକୁ ଚେନ୍ନାଇର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରୀ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଶିଶୁର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିଲା ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ଗତ ଛଅ ଦିନ ଧରି ସଘନ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ଶିଶୁଟିର ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ନହେବା ପରେ, ଡାକ୍ତରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଏକ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଧାରରେ ୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ସୋମବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଶିଶୁର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପିତାମାତା ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
ମାଡ୍ରାସ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶାନ୍ତାରମନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଶିଶୁର ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗଦାନର ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶିଶୁଟିର ମୃତଦେହକୁ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ମୂଲାକୋଟ୍ଟଲମ୍ ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରୀ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମାନରେ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ । ମୃତଦେହକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରଖାଯିବା ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭାବପ୍ରବଣ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଏହି ମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇବାର ଗଭୀର ଦୁଃଖ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଶିଶୁର ଅଙ୍ଗଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହା ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଦାହରଣ, ଯାହା ସମାଜରେ ଅଙ୍ଗଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
ଶିଶୁ ପୁଗାଲ, ଭିଲୁପୁରମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଜିତଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲା । ଶିଶୁଟିର ହାଇଡ୍ରୋସେଫାଲସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଶିଶୁଟିର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଛଅ ଦିନ ଧରି ତାର ସଘନ ଚିକିତ୍ସା ସାଙ୍ଗକୁ ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ।
ଶିଶୁଟିର ବାପା ଅଜିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଶିଶୁଟିର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବୁଝାଇବା ପରେ ପରିବାର ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । "ଯଦିଓ ଶିଶୁଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖଦ, ହେଲେ ତା ବଦଳରେ ଆମେ ତିନି ପିଲାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି ଭାବି ଅଙ୍ଗଦାନ କରିଥିଲୁ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗଦାତା, ଦୁଇ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲ 16 ମାସର ଜନ୍ମେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ବଞ୍ଚାଇଲେ 5 ଜୀବନ, ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ଅମର ଜୀବରତ୍ନମ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ