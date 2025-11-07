ETV Bharat / bharat

'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌' 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି: 'ଏହା ଦେଶର ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ'

ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌'କୁ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।

Prime Minister Narendra Modi addresses an event marking 150 years of the national song Vande Mataram, at the Indira Gandhi Indoor (IGI) Stadium, in New Delhi
Prime Minister Narendra Modi addresses an event marking 150 years of the national song Vande Mataram, at the Indira Gandhi Indoor (IGI) Stadium, in New Delhi (EYT/NarendraModi)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 7, 2025 at 1:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌'କୁ ଆଜି 150 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମାରୋହରେ ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌' ଦେଶର ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ," ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ । ଏହା ଅମରତ୍ବ ହାସଲ କରିଛି । ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ର ପ୍ରଥମ ଧାଡି ହେଉଛି 'ସୁଜଲାମ ସୁଫଲାମ ମଲୟଜଶୀତଲମ୍‌ ଶସ୍ୟାଶ୍ୟାମଲାମ୍‌ ମାତାରମ୍‌' ଯାହାର ଅର୍ଥ ଆମର ମାତୃଭୂମିକୁ ପ୍ରଣାମ, ଯାହା ପ୍ରକୃତିର ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି । "

'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌' ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଡାକଟିକଟ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପିଏମ୍‌ । ତାଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା, କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଶେଖାଓ୍ବତ ଏବଂ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭିକେ ସକ୍ସେନା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମୋଦି କହିଥିଲେ, "ଆଜି ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆମ ସହ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ' ସହିତ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା । ନଭେମ୍ବର 7 ଏକ ଐତିହାକିସ ଦିନ ,ଆମେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌'ର 150ତମ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରୁଛୁ । ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନ ଆମକୁ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଦେବ ।

"ଇତିହାସର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌' ଉପରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଡାକ ଟିକେଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି । ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ ଶବ୍ଦଟି ଏମ ମନ୍ତ୍ର, ଶକ୍ତି, ସ୍ବପ୍ନ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ । ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆମକୁ ଆମ ଇତିହାସ ସହ ଯୋଡେ । ଆମ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଓ ଆମକୁ ମନେପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଏପରି କୌଣସି ସ୍ବପ୍ନ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ । "

ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । "ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି । ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି । ପ୍ରତି ଦେଶାତ୍ମକବୋଧ ଗୀତରେ ଇମେସନ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ମା ଭାରତୀ ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ," ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ବୀର ସାଭରକରଙ୍କ ଭଳି ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟୁଥିଲେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌' କହୁଥିଲେ । ଫାଶିଖୁଣ୍ଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌' କହିଥିଲେ ।

"ଯେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସତ୍ବ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶକୁମାତା ଭାବରେ ଦେଖିବାର ଅଜବ ଲାଗିପାକେ । କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଭିନ୍ନ, ଭାରତରେ ମାତା ଉଭୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ପାଳନକର୍ତ୍ତା । ଯଦି ପିଲା ଉପରେ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଆସେ ତେବେ ମାତା ମଧ୍ୟ ବିନାଶକାରୀ ହୋଇଯାଏ ।"

"1937 ମସିହାରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌'ର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ଗୁଡିକ, ଯାହା ଏହାର ଆତ୍ମାର ଅଂଶ ଥିଲା ତାହା ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା । 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌' ଭାଙ୍ଗିଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ବିଭାଜନ ଦେଶର ବିଭାଜନର ବୀଜ ମଧ୍ୟ ବୁଣିଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଏହି ମହାନ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି ହେଲା, ତାହା ଆଜିର ପିଢି ଜାଣିବା ଜରୁରୀ । କାରଣ ସେହି ବିଭାଜନକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଛି । "

1875 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଅକ୍ଷୟ ନବମୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା । ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ 'ଆନନ୍ଦମଠ'ର ଅଂଶ ଭାବରେ ସାହାତ୍ଯ ପ୍ରତିକା 'ବଙ୍ଗଦର୍ଶନ 'ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'ର ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି, ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ - 150 YEARS OF VANDE MATARAM

TAGGED:

150 YEARS OF VANDE MATARAM
INDIAS NATIONAL SONG
PM NARENDRA MODI
YEAR LONG COMMEMORATION
VANDE MATARAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.