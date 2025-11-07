'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି: 'ଏହା ଦେଶର ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ'
ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'କୁ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।
Published : November 7, 2025 at 1:51 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'କୁ ଆଜି 150 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମାରୋହରେ ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଦେଶର ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ," ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ । ଏହା ଅମରତ୍ବ ହାସଲ କରିଛି । ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ପ୍ରଥମ ଧାଡି ହେଉଛି 'ସୁଜଲାମ ସୁଫଲାମ ମଲୟଜଶୀତଲମ୍ ଶସ୍ୟାଶ୍ୟାମଲାମ୍ ମାତାରମ୍' ଯାହାର ଅର୍ଥ ଆମର ମାତୃଭୂମିକୁ ପ୍ରଣାମ, ଯାହା ପ୍ରକୃତିର ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି । "
वन्देमातरम् के 150 वर्षों की स्मृति में विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी कर गौरवान्वित हूं। pic.twitter.com/nYBRGcFS1W— Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2025
'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଡାକଟିକଟ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପିଏମ୍ । ତାଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା, କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଶେଖାଓ୍ବତ ଏବଂ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭିକେ ସକ୍ସେନା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମୋଦି କହିଥିଲେ, "ଆଜି ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆମ ସହ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ' ସହିତ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା । ନଭେମ୍ବର 7 ଏକ ଐତିହାକିସ ଦିନ ,ଆମେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'ର 150ତମ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରୁଛୁ । ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନ ଆମକୁ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଦେବ ।
दिल्ली में राष्ट्र गीत वन्देमातरम् के 150 वर्षों के ऐतिहासिक समारोह में शामिल होकर एक नई ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। pic.twitter.com/fnQBcyMS6a— Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2025
"ଇତିହାସର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଉପରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଡାକ ଟିକେଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି । ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଶବ୍ଦଟି ଏମ ମନ୍ତ୍ର, ଶକ୍ତି, ସ୍ବପ୍ନ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ । ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆମକୁ ଆମ ଇତିହାସ ସହ ଯୋଡେ । ଆମ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଓ ଆମକୁ ମନେପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଏପରି କୌଣସି ସ୍ବପ୍ନ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ । "
ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । "ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି । ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି । ପ୍ରତି ଦେଶାତ୍ମକବୋଧ ଗୀତରେ ଇମେସନ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ମା ଭାରତୀ ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ," ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ବୀର ସାଭରକରଙ୍କ ଭଳି ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟୁଥିଲେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' କହୁଥିଲେ । ଫାଶିଖୁଣ୍ଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' କହିଥିଲେ ।
गुलामी के कालखंड में वन्देमातरम् इस संकल्प का उद्घोष बन गया कि भारत आजाद होगा, मां भारती के हाथों से गुलामी की बेड़ियां टूटेंगी और उसकी संताने स्वयं अपने भाग्य की विधाता बनेंगी! pic.twitter.com/RC6Yfa32dC— Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2025
"ଯେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସତ୍ବ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶକୁମାତା ଭାବରେ ଦେଖିବାର ଅଜବ ଲାଗିପାକେ । କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଭିନ୍ନ, ଭାରତରେ ମାତା ଉଭୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ପାଳନକର୍ତ୍ତା । ଯଦି ପିଲା ଉପରେ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଆସେ ତେବେ ମାତା ମଧ୍ୟ ବିନାଶକାରୀ ହୋଇଯାଏ ।"
"1937 ମସିହାରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'ର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ଗୁଡିକ, ଯାହା ଏହାର ଆତ୍ମାର ଅଂଶ ଥିଲା ତାହା ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା । 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଭାଙ୍ଗିଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ବିଭାଜନ ଦେଶର ବିଭାଜନର ବୀଜ ମଧ୍ୟ ବୁଣିଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ଏହି ମହାନ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି ହେଲା, ତାହା ଆଜିର ପିଢି ଜାଣିବା ଜରୁରୀ । କାରଣ ସେହି ବିଭାଜନକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଛି । "
आज की पीढ़ी के लिए यह जानना भी जरूरी है कि राष्ट्र निर्माण के महामंत्र वन्देमातरम् के महत्वपूर्ण पदों को क्यों हटाया गया, जो एक बड़ा अन्याय था। pic.twitter.com/tWuzf7VqHd— Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2025
1875 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଅକ୍ଷୟ ନବମୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା । ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ 'ଆନନ୍ଦମଠ'ର ଅଂଶ ଭାବରେ ସାହାତ୍ଯ ପ୍ରତିକା 'ବଙ୍ଗଦର୍ଶନ 'ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ।
