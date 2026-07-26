ମୋଦିଙ୍କ 'ମନ୍ କି ବାତ୍': କାର୍ଗିଲ ଦିବସରେ ସହୀଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇଲେ, ଭୁବନେଶ୍ବରର 'କ୍ୟାଚ୍ ଦି ରେନ୍' ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ମନ କି ବାତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବର୍ଷାଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ପୁନଃଭରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : July 26, 2026 at 5:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର/ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୁଲାଇର ଶେଷ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି 'ମନ୍ କି ବାତ୍' କହିଛନ୍ତି । ଦେଶ ଓ ଦୁନିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏହି ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏହା ଥିଲା ୧୩୬ତମ ଅଧ୍ୟାୟ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କାର୍ଗିଲ ଦିବସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।
ଆଜି ଯେହେତୁ କାର୍ଗିଲ ଦିବସ, ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ମନ କି ବାତରେ ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ । କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋଦି କହିଥିଲେ, “ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ତାରିଖ ଏମିତି ଥାଏ, ଯାହାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ଏହି ଦିନ ଆମକୁ ଗର୍ବରେ ଭରିଦିଏ। ଏହି ଦିନ ଆମକୁ ଆମର ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ସାହସ ମନେ ପକାଇଦିଏ। କାର୍ଗିଲ୍ର ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ଖରାପ ପାଗ, ଶତ୍ରୁର ଆହ୍ୱାନ ..ଏସବୁକୁ ଆମ ସୈନିକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଯେକୌଣସି ଆହ୍ୱାନଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ସେମାନେ ମାତୃଭୂମିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣାର ସବୁକିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ। ଆଜି, କାର୍ଗିଲ୍ ବିଜୟ ଦିବସରେ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ବୀର ସହୀଦ ଏବଂ ସାହସୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ବର୍ଷ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା' ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଯାତ୍ରା, ଯାହା ୧୪ ଜୁଲାଇରେ ଦିଲ୍ଲୀର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଦ୍ରାସ୍ସ୍ଥିତ କାର୍ଗିଲ୍ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ । ଏହି ଯାତ୍ରା ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି 'ୱାନ୍ ରାଇଡ୍, ୱାନ୍ ନେସନ୍, ୱାନ୍ ସାଲ୍ୟୁଟ୍' (ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା, ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଟିଏ ସଲାମ୍)। ଏହି ଯାତ୍ରା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇଦିଏ, ଦେଶ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବଳିଦାନକୁ କେବେହେଲେ ଭୁଲାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।"
ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘୪ ଜୁଲାଇରୁ ସାରା ଦେଶରେ 'କ୍ୟାଚ୍ ଦି ରେନ୍' (Catch the Rain), ନାମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ, ଭୂତଳ ଜଳ ରିଚାର୍ଜ, ପୁରୁଣା ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ନୂଆ ଗତି ଦିଆଯାଉଛି। ଗାଁ ହେଉ କି ସହର, ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉ କି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ସବୁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।’
ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବର୍ଷାଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ପୁନଃଭରଣ (Groundwater Recharge) କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷାଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଭରଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ।
ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶର କେତେକ ସହରରେ ‘କ୍ୟାଚ୍ ଦ ରେନ୍’ ଅଭିଯାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହଜନକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ସେହି ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସିଦ୍ଧି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ୍, ଆନ୍ଧ୍ରର ନନ୍ଦିୟାଲ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରୁଣା ଜଳଉତ୍ସ ଗୁଡିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ବର, ଛତିଶଗଡ଼ର କୋର୍ବା, ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଜୟନଗରମ୍ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଏଧିସହିତ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତରକ୍ଷା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ମୋଦି । ସେ କହିଥିଲେ, "କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧପୋତ ଭାରତରେ ହିଁ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୭୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହା 'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ'ର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହ ରାଜନୈତିକ ସହଯୋଗ- ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତା ଛୁଉଁଛି। ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ବ୍ରହ୍ମୋସ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ର ମିସାଇଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଡିଲ୍ (ଚୁକ୍ତି) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ୁଛି।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଏକକ ସେନାବାହିନୀ, ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ: ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଏ. ପି. ସିଂହ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ; ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ସହୀଦଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି