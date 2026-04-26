'ମନ୍ କି ବାତ୍; 'ପବନ ଶକ୍ତି ଦେଶର ବିକାଶରେ ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀ ଲେଖିଛି'

ଆଜି ୧୩୩ ତମ 'ମନ୍ କି ବାତ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।ଭାରତ ପବନ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତାରେ ବିଶ୍ୱରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 26, 2026 at 2:22 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି (ରବିବାର) 'ମନ୍ କି ବାତ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ୧୩୩ ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଜ୍ଞାନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ।

"ମନ କି ବାତ"ର ୧୩୩ ତମ ଏପିସୋଡରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି," ନିର୍ବାଚନର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟିଛୁ । ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଦେଶର ଏପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ସହିତ 'ମନ କି ବାତ' ଆରମ୍ଭ କରିବା । ଭାରତ ସର୍ବଦା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛି । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଉଛି।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି,"କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ, ଆମର ପରମାଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ସହିତ ଭାରତକୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁର କଳ୍ପକ୍କମରେ ଥିବା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଡର୍ ରିଆକ୍ଟର୍ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରିଆକ୍ଟରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ଏହା ଭାରତର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ପରମାଣୁ ରିଆକ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ନିର୍ମିତ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିର 'ମନ କି ବାତ'ରେ, ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଏହା ବିନା ଆମର ଜୀବନ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ଶକ୍ତି ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପବନ ଶକ୍ତି । ଆଜି ଏହି ପବନ ଶକ୍ତି ଭାରତର ବିକାଶର ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀ ଲେଖୁଛି। ଭାରତ ସମ୍ପ୍ରତି ପବନ ଶକ୍ତିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତର ପବନ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଏବେ 56 ଗିଗାୱାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଆଜି ପବନ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି,"ମେ' ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରିବୁ । ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଭଗବାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ସେ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥିଲେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ନିଜ ଉପରେ ବିଜୟ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଜୟ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହି ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆହୁରି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଦେଶରେ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଜାନୁଆରୀ 23 ରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବାର୍ଷିକୀ ଜାନୁଆରୀ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଉତ୍ସବର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେଉଛି 'ବିଟିଂ ରିଟ୍ରିଟ୍' ସମାରୋହ। ଆଜି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଟିଂ ରିଟ୍ରିଟ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛି କାରଣ ଏହା ପଛରେ ଏକ ବିଶେଷ କାରଣ ଅଛି। ଏହି ସମାରୋହରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗୀତ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଟିଂ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସମାରୋହ ବହୁତ ସ୍ମରଣୀୟ ଥିଲା। ବାୟୁସେନା, ସ୍ଥଳସେନା ଏବଂ ନୌସେନାର ବ୍ୟାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।"

ସେ କହିଥିଲେ,"ଏହି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟରେ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ଏହା ସହଜରେ ଆମର ଅତୀତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ଇତିହାସରେ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଇଛି।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଡାଟାବେସ୍ ସେୟାର କରିଛି । ଏହି ସଂଗଠନ 200 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଡିଜିଟାଇଜ କରି ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛି । ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏହା ଆମର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ, ଫ୍ରାନ୍ସର ବୋର୍ଡୋରେ ୟୁରୋପୀୟ ବାଳିକା ଗଣିତ ଅଲିମ୍ପିଆଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଝିଅମାନେ ଏହି ଅଲିମ୍ପିଆଡ୍‌ରେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଦଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ। ଦଳରେ ମୁମ୍ବାଇର ଶ୍ରେୟା ମୁନ୍ଧ୍ରା, ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ସଞ୍ଜନା ଚାକୋ, ଚେନ୍ନାଇର ଶିବାନୀ ଭାରତ କୁମାର ଏବଂ କୋଲକାତାର ଶ୍ରୀମୟୀ ବେରା ଥିଲେ। ଆମର ଦଳ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଶ୍ରେୟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜନା ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ଶିବାନୀ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।"

