ତେଲଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ୧୩୦ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ଜଣେ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ୧୦ ଡିଭିଜନାଲ କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ୪୬ କ୍ଷେତ୍ର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ୭୦ ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବଞ୍ଜାରା ହିଲ୍ସରେ ଥିବା କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟରରେ ତେଲଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାୟ ୧୩୦ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନେ ୧୨୪ଟି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ଜଣେ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ୧୦ ଜଣ ଡିଭିଜନାଲ କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ୪୬ ଜଣ କ୍ଷେତ୍ର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ୭୦ ଜଣ ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ୧୩୦ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୨୫ ଜଣ ଛତିଶଗଡ଼ର, ୪ ଜଣ ତେଲଙ୍ଗାନାର ଏବଂ ଜଣେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନେ ଗୋଟିଏ INSAS LMG ରାଇଫଲ୍, ୩୧ଟି AK-47 ରାଇଫଲ୍, ୨୧ଟି INSAS ରାଇଫଲ୍, ୨୦ଟି SLR ରାଇଫଲ୍, ୧୮ଟି .303 ରାଇଫଲ୍ ଏବଂ ୩୩ଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ରେଡ୍ଡି ଡିଜିପି ଶିବଧର ରେଡ୍ଡି ଏବଂ SIB DIG ସୁମତିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ।" ତେଲଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ପୋଲିସ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ, ଯଦି ସେମାନେ ହିଂସାର ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଏକ ସୁଖୀ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନକ୍ସଲ ନେତାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସମ୍ଭବ କରିବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 721 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ବୋଲି ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି ।
ତେଲଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାସ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ ଏବଂ NIMS ଭଳି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପଦବୀ ଆଧାରରେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯୋଗାଇବେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଗଣପତିଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଣପତି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଘଟିଛି ।
