ଇ-ଫାର୍ମାସୀ ବଢାଉଛି ଚିନ୍ତା; ମେ' 20ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦ ରହବ 12ଲକ୍ଷ ଔଷଧ ଦୋକାନ
Published : May 13, 2026 at 8:42 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ କେମିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ (AIOCD) ପକ୍ଷରୁ 2026 ମେ' 20 ତାରିଖ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି । ଫଳରେ ଏହି ଦିନ ସାରା ଦେଶର ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ ଫାର୍ମାସି ଏବଂ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ବିନା ନିୟମରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନଲାଇନ ଫାର୍ମାସୀ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ତଥା ବଡବଡ କର୍ପୋରେଟ ସମର୍ଥିତ ଔଷଧ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଦେଶର 12.4 ଲକ୍ଷ କେମିଷ୍ଟ ଏବଂ ଔଷଧ ବିତରକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ କେମିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି,ଏହି କାରଣରୁ ଫାର୍ମାସୀ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡିତ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ବିପଦରେ ପଡିଛି । AIOCD କହିଛି, ଏହି ଦିନିକିଆ ଧର୍ମଘଟରେ ସହରାଞ୍ଚଳ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ହୋଲସେଲ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
ଧର୍ମଘଟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି AIOCD ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ରାଜିବ ସିଂଘଲ ଇଟିିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ ସମୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ । ଆମେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅନଲାଇନ ଫାର୍ମାସୀ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ ସମର୍ଥିତ ଔଷଧ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ । କାରଣ ଏହା ପାରମ୍ପରିକ କେମିଷ୍ଟ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉଭୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ସଂଗଠନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଇ-ଫାର୍ମାସୀ ଉପରେ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଟ୍ରେଡ ସେକ୍ଚର ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିଲେ ହେଁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । AIOCD ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, କୋଭିଡ-19 ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟାମକ ଛାଡ ଜାରି ରଖିବା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ ଔଷଧ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିନା ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନରେ ଏବଂ ବିନା ଶାରୀରିକ ଯାଞ୍ଚରେ ଆଣ଼୍ଟିବାୟୋଟିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧର ଅପବ୍ୟବହାର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।
