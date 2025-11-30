ଦୁଇ ସରକାରୀ ବସ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା; 8 ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 11 ମୃତ
ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାମିଲନାଡୁ ଶିବଗଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲାର କୁମ୍ମନଗୁଡି ପାଖରେ ବସଦୁଇଟି ପରସ୍ପରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛି । ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
Published : November 30, 2025 at 8:09 PM IST
Govt Bus Accident ଚେନ୍ନାଇ:ତାମିଲନାଡୁର ଶିବଗଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ରବିବାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶିବଗଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲା ଏସପି ଶିବପ୍ରସାଦ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ହୁର୍ଘଟଣା ତିରୁପତ୍ତୁର ନିକଟରେ ହୋଇଛି । ଦୁଇଚି ସରକାରୀ ବସ ପରସ୍ପରକୁ ସାମ୍ନାରୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 8 ଜଣ ମହିଳା, ଦୁଇଜଣ ଶିଶୁ ଥିବା ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।
Tamil Nadu | 7 dead after two buses collide head-on near Tirupattur in Sivaganga district: Sivaganga district SP Siva Prasad— ANI (@ANI) November 30, 2025
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶିବଗଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲାର କୁମ୍ମନଗୁଡି ପାଖରେ ବସ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛି । ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ବୋଲି ସେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଦୁଇଟିଯାକ ବସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି
ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇଟିଯାକ ବସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଆହତମାନେ ବସ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଏସପି ଶିବପ୍ରସାଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ବସ ତିରୁପୁରରୁ କରାଇକୁଡି ଯାଉଥିଲା । ଅନ୍ୟଗାଡିଟି କରାଇକୁଡିରୁ ଡିଣ଼୍ଡିଗୁଲ ଯାଉଥିଲା । ଆହତ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଲା ତାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ।
ତାମିଲନାଡୁରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁର ତେନକାସୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହିପରି ଦୁଇଟି ବସ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ 7ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ 50ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । 2023ରେ ତାମିଲନାଡୁରେ 67,000ରୁ ଅଧିକ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଚିିଥିବା ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତାମିଲନାଡୁ । ସମଗ୍ର ଦେଶର ମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏହା ପ୍ରାୟ 14 ପ୍ରତିଶତ । ଅବଶ୍ୟ ପରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନେବା ପରେ 2025ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ତଦଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଟ୍ରେନରେ କଟି 6 ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଲା ଘର; ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 5 ମୃତ, 7 ଗୁରୁତର