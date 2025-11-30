ETV Bharat / bharat

ଦୁଇ ସରକାରୀ ବସ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା; 8 ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 11 ମୃତ

ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାମିଲନାଡୁ ଶିବଗଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲାର କୁମ୍ମନଗୁଡି ପାଖରେ ବସଦୁଇଟି ପରସ୍ପରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛି । ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।

11 Killed As Govt Buses Collide Head-On In TamilNadu
ଦୁଇ ସରକାରୀ ବସ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା; 8 ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 11 ମୃତ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 30, 2025 at 8:09 PM IST

1 Min Read
Govt Bus Accident ଚେନ୍ନାଇ:ତାମିଲନାଡୁର ଶିବଗଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ରବିବାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶିବଗଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲା ଏସପି ଶିବପ୍ରସାଦ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ହୁର୍ଘଟଣା ତିରୁପତ୍ତୁର ନିକଟରେ ହୋଇଛି । ଦୁଇଚି ସରକାରୀ ବସ ପରସ୍ପରକୁ ସାମ୍ନାରୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 8 ଜଣ ମହିଳା, ଦୁଇଜଣ ଶିଶୁ ଥିବା ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।

ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶିବଗଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲାର କୁମ୍ମନଗୁଡି ପାଖରେ ବସ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛି । ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ବୋଲି ସେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଦୁଇଟିଯାକ ବସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି

ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇଟିଯାକ ବସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଆହତମାନେ ବସ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଏସପି ଶିବପ୍ରସାଦଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ବସ ତିରୁପୁରରୁ କରାଇକୁଡି ଯାଉଥିଲା । ଅନ୍ୟଗାଡିଟି କରାଇକୁଡିରୁ ଡିଣ଼୍ଡିଗୁଲ ଯାଉଥିଲା । ଆହତ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଲା ତାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ।

Crowd at the spot where the mishap occurred
ତାମିଲନାଡୁ ଶିବଗଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat)

ତାମିଲନାଡୁରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁର ତେନକାସୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହିପରି ଦୁଇଟି ବସ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ 7ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ 50ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । 2023ରେ ତାମିଲନାଡୁରେ 67,000ରୁ ଅଧିକ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଚିିଥିବା ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତାମିଲନାଡୁ । ସମଗ୍ର ଦେଶର ମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏହା ପ୍ରାୟ 14 ପ୍ରତିଶତ । ଅବଶ୍ୟ ପରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନେବା ପରେ 2025ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ତଦଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ।

