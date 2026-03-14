ଆମେରିକାରେ 11 ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭିସା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ; ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ରଚିଥିଲେ ଲୁଟର କାହାଣୀ
ଏହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନକଲି ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେରିକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ମାସାଚ୍ୟୁସେଟ୍ସ, କେଣ୍ଟକୀ ଏବଂ ଓହିୟୋରେ ଅବୈଧ ଭାବେ ରହି ଆସୁଥିଲେ ।
Published : March 14, 2026 at 2:36 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ବୋଷ୍ଟନରେ ଭିସା ଠକେଇ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ୧୧ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁବିଧା ଦୋକାନ ଓ ଫାସ୍ଟଫୁଡ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ନକଲି ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ସଜାଇ ଦୋକାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହିଂସାତ୍ମକ ଅପରାଧର 'ଶିକାର' ବୋଲି ଭୁଲ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରୁଥିଲେ।
ଚାର୍ଜିଙ୍ଗ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାସାଚ୍ୟୁସେଟ୍ସ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅତି କମରେ ୬ଟି ଦୋକାନ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଏପରି ନାଟକୀୟ ଡକାୟତି ଘଟଣା ରଚିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦୋକାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ U-Visa ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ 'ଅପରାଧର ଶିକାର' ଭାବେ ଦେଖାଇବା। U-Visa ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଯେମାନେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧରେ ମାନସିକ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଡକାୟତ ଭୂମିକାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର ସଦୃଶ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କ୍ୟାସ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ସମଗ୍ର ଘଟଣା CCTV ରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ପରେ ଦୋକାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ୫ ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଘଟଣାକୁ ବାସ୍ତବ ଡକାୟତି ବୋଲି ଦେଖାଇବା ଉଦେଶ୍ୟ ଥିଲା।
ତଦନ୍ତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ, ଲୋକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୋକାନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ପାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
ବୋଷ୍ଟନଏଫବିଆଇର ଅପରାଧିକ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ମାସାଚ୍ୟୁସେଟ୍ସ, କେଣ୍ଟୁକୀ, ମିସୌରୀ ଏବଂ ଓଇୟୋରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। କେତେକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଷ୍ଟନ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଶୁଣାଣି ପରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖରେ ହାଜର ହେବେ। ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଡିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ଭିସା ଠକେଇ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗରେ ସର୍ବାଧିକ ୫ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ, ୩ ବର୍ଷ ନିରୀକ୍ଷଣାଧୀନ ମୁକ୍ତି ଓ $250,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ।
