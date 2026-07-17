ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପୁନଃ NEET UG 2026ର ଫଳାଫଳ
ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍କୋରକାର୍ଡ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ neet.nta.nic.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।
Published : July 17, 2026 at 10:07 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁନଃ NEET UG 2026ର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛି NTA। ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା ନାମଲେଖା ଏବଂ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେପରି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଫଳାଫଳ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍କୋରକାର୍ଡ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ neet.nta.nic.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଟପ୍ପର ମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ଟପ୍ପର, ବର୍ଗ-ଭିତ୍ତିକ ଟପ୍ପର, ବର୍ଗ-ଭିତ୍ତିକ କଟ୍-ଅଫ୍ ମାର୍କ ଏବଂ ଭାଷା-ଭିତ୍ତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ NTA ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧.୨୧ ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
NTA Declares Result of NEET (UG) 2026— National Testing Agency (@NTA_Exams) July 16, 2026
11.21 lakh candidates qualify;
Results declared in time for counselling and Medical College Admissions;
Toppers from almost all States and Union Territories;
More than 58 per cent of qualified candidates are women;
Examination conducted in…
ଭାରତର ୫୫୧ଟି ସହର ଏବଂ ବିଦେଶର ୧୪ଟି ସହରର ମୋଟ ୫,୪୪୦ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ NEET (UG) 2026 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧.୨୧ ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ନାତକ (ମେଡିକାଲ୍), ଦାନ୍ତ, ଆୟୁଷ (AYUSH) ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।
ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୧୩ଟି ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ୧୭ ରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ୭୨୦ ମାର୍କରୁ ୧୩୮ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ୬୯୦ ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଶୀର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ NEET(UG) ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୯୯ ପ୍ରତିଶତଙ୍କ ବୟସ ୧୭ ରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ୩୬ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ସର୍ବାଧିକ ୧.୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୪୩ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟ ଟପ୍ପରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଗମେତ୍ ୟାଙ୍ଗଚାନ୍ ଲାମୋ (ଲଦାଖ, ୫୩୦ ମାର୍କ), ଧ୍ରୁବ ତ୍ରିପାଠୀ (ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ୬୦୬ ମାର୍କ) ଏବଂ ଫହମିଦା ଅନିସ୍ (ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ୫୭୩ ମାର୍କ) ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି > ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ୧୭ ଜଣ ରାଜ୍ୟ ଟପ୍ପର ୭୦୦ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣ ୬୯୦ ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ୧୩୮ ଜଣ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନାଧିକାରୀ ଦେଶର ୬୬ଟି ସହରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ୭୦୫ ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଶୀର୍ଷ ୧୭ ଜଣ ର୍ୟାଙ୍କଧାରୀ ମୋଟ ୮ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ଅଟନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପଞ୍ଜାବ, ହରିଆଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିହାର, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା।