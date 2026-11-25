ପାରାଦୀପ ତଟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଡଙ୍ଗା ନିଖୋଜ ! ୧୦ ଦିନ ହେଲା ୭ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମିଳୁନି ପତ୍ତା
ଜାହାଜ ଓ ହେଲିକପ୍ଟରର ବ୍ୟବହାର କରି ପାରାଦୀପ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ।
Published : November 25, 2026 at 2:50 PM IST
ଅମରାବତୀ: ପାରାଦୀପ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରୁ ନିଖୋଜ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର 7 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ । କାକିନାଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିବା 7 ମତ୍ସଜୀବୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ହେଲାଣି ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ । ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ନିକଟସ୍ଥ ସମୁଦ୍ରରୁ ସେମାନଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ।
ପାରାଦୀପ ତଟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଡଙ୍ଗା ନିଖୋଜ
ନିଖୋଜ ମତ୍ସଜୀବୀ ହେଲେ ଗିରିକନା ସିମହାଦ୍ରି, ଗାମପଲା ପ୍ରକାଶ, ସୁରଦା ଚିନ୍, ମରୁଗୁ ନାରାୟଣ, ଥିରି ନାରାୟଣ, କନ୍ଦଲା ରାମବାବୁ ଓ ସୁରଦା କେନ୍ଦଲା ରାଓ । ସମସ୍ତ ମତ୍ସଜୀବୀ ପିଠାପୁରମ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସୁବମପେଟାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଗତ ନଭେମ୍ବର 10ରେ ସେମାନେ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପାରାଦୀପ ତଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଗତ ନଭେମ୍ବର 14ରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ପରିବାର ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Cyclone Arnab: ପାରାଦୀପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, ବନ୍ଦରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ମତ୍ସଜୀବୀ
ମତ୍ସଜୀବୀ ନିଖୋଜ ସହ ସେମାନଙ୍କ ବୋଟର ସିଗନାଲ ବି ମିଳୁନାହିଁ । ଏନେଇ ଗତ ଭଭେମ୍ବର 19ରେ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ କାକିନାଡା, ଚେନ୍ନାଇ ଓ ଓଡିଶା ତଟରକ୍ଷୀ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । କାକିନାଡା ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବିଭାଗ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀର ସହାୟତା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ଭାରତୀୟ ତଚରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି
ଜାହାଜ ଓ ହେଲିକପ୍ଟରର ବ୍ୟବହାର କରି ପାରାଦୀପ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ । ସେପଟେ ଜିପିଏସ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଡଙ୍ଗାର ସନ୍ଧାନ ମିଳୁନାହିଁ । ନିଖୋଜ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବାତ୍ୟା ଅକଭାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ।
ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୃଷ୍ଣ ରାଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ, ନୌସେନା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ମିଆଁମାର ସହ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ସୂଚନା ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 7 ମାସ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦ, ଦାଦନ ଯିବେ 55 ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ! ସରକାରୀ ସହାୟତା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ 7 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣାରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ସୁତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ କାକିନାଡାରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ବିଶାଖାପାଟଣା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ଧରିଥିବା ମାଛ ବିକ୍ରି କରି ସେହିଦିନ ହିଁ ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ୱାଇଏସଆରସିପି ସଭାପତି ଜଗନ ନିଖୋଜ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।