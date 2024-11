ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଏବେ ଆମେରିକା ଦ୍ବିତୀୟ ନାଗରିକ, ଜନ୍ମମାଟି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଉତ୍ସବ

US VP designate JD Vance's victory, Celebrations At Wife Usha chilukuri village in Andhra pradesh, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗୋଦାବରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗ୍ରାମ । କାରଣ ଉନ୍ଦ୍ରଜଭରମ ମଣ୍ଡଳର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ମହିଳା ଏବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ନାଗରିକ । ଆମେରିକାର ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉଷା ଚିଲୁକୁରି ଏହି ଗ୍ରାମର ଝିଅ । ଏହି ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଉଷାଙ୍କ ପରିବାର ସମେତ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଆମେରିକାର ନବନିର୍ବାଚିତ ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉଷା ଚିଲୁକୁରି ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବ । 1980 ମସିହାରେ ଉଷାଙ୍କ ବାପା ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମେରିକା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସହରରେ ଉଷାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ଉଷା ପେଷାରେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଓ ସେ ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଏକ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି ସ୍ବାମୀ ଭାନ୍ସ, ଉଷାଙ୍କ ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବେଶ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେରିକାରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ପୁରୋହିତ ଏହି ବିବାହ ବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ । ଭେନ୍ସ ଏଥର ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ଉଷା । ଶେଷରେ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଭାନ୍ସ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଭାରତୀୟ ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଉଷା ହୋଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେରିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ।

