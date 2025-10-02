ସିନ୍ଦୂର ଖେଳି ଦହି ପଖାଳ ଖୁଆଇ, ଝିଅ ପରି ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଲେ ଭକ୍ତ - DAHI PAKHALA SINDOOR KHELA RITUAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 2, 2025 at 4:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ମା' ଧରାବତରଣ କରିବାର ନବମ ଦିନ ସରିଯାଇଛି । ମା'ଙ୍କ ବିଦାୟ ସମୟ ଉପନୀତ । ମା'ଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧାଇ ପରସ୍ପରକୁ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ । ନିଜ ଝିଅ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବା ଭଳି ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ।

ଝିଅ ଭଳି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତି ମା'ଙ୍କୁ:

ଆଜି ବିଜୟାଦଶମୀ । ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ଦିବସ । କଟକର କାଜିବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ମା' ରୂପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଝିଅ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ତ ଝିଅକୁ ବିଦା ଭଳି ମା'ଙ୍କୁ ବିଦା କରିବାର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଜୟାଦଶମୀ ଦିନ ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ସିନ୍ଦୂର ଖେଳ ଖେଳିବାର ପରମ୍ପରା ବି ରହିଛି । ସଧଵା ମହିଳାମାନେ କେବଳ ଏହି ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି । ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଥମେ ମା'ଙ୍କ ପାଦରେ ସିନ୍ଦୂର ଦେଇଥାନ୍ତି । ପରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଇ ମା'ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଝିଅ ଘରୁ ବିଦା ହେବା ବେଳେ ଯେମିତି କୋହ ଆସେ, ମା'ଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ସମୟରେ ସେହିପରି କୋହ ଆସିଥାଏ ବୋଲି ମହିଳା ଭକ୍ତମାନେ କହିଛନ୍ତି ।

 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରାଜଧାନୀର ୮ ସ୍ଥାନରେ ହେବ ରାବଣ ପୋଡି, ଭସାଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା

କେମିତି ଆର୍ବିଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ମା' ଦୁର୍ଗା, କଣ କୁହେ ପୁରାଣ ?

ଦହି ପଖାଳ ଖାଇ ମେଲାଣି ନିଅନ୍ତି ମା':
ଦଶହରାର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ବିଜୟା ଦଶମୀ । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସହରର ଅନେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷକରି ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଅନେକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜି ବି ବଜାୟ ରଖିଛି କଟକ । ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଦହି ପଖାଳ ଦେଇ ମା'ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ଏବେବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି । କଟକ କାଜିବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ମଣ୍ଡପରେ ମା’ ପୂଜା ପାଇବା ଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ଏଠାରେ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗୁ କରାଯାଏ । ଦହିପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଛଙ୍କା, ଶାଗ ଭଜା, କୋବି ଭଜା ଆଦି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥାଏ । 


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

For All Latest Updates

TAGGED:

DUSSEHRA 2025CUTTACK DUSSEHRA 2025KALI BAZAR PUJA MANDAP DURGAPUJASINDOOR KHELA MAA DURGADAHI PAKHALA SINDOOR KHELA RITUAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.