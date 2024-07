ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ବିତୀୟ ସୋମବାର, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ - Kashi Biswanath Special rituals

Kashi Biswanath Special rituals on Occasion of Sawan second Monday: ବାରଣସୀ: ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର । ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ । ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଲାଗିରହିଛି । ହଜାର ହଜାର ମାନସିକଧାରୀ କାଉଡିଆମାନେ କାନ୍ଧରେ ପାଣି ଭାର ନେଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଜୋର୍ତିଲିଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରାତିରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ସ୍ୱରୂପର ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯାଇଛି । ଭୋର ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସହ ବାବାଙ୍କ ଭବ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତମାନେ ଶଙ୍କର-ପାର୍ବତୀ ସ୍ବରୂପର ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟମନେ କରୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ବିଶେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯାଏ । ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଭଳି ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ବାବା ଗୌରୀଶଙ୍କର ବେଶରେ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ୫ଟି ସୋମବାର ପଡୁଛି । ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର-ପାର୍ବତୀ ସ୍ବରୂପ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ,ଇଟିଭି ଭାରତ