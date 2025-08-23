ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର 4 ଗେଟ୍, ଲଘୁଚାପ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ - HIRAKUD DAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 23, 2025 at 2:52 PM IST

1 Min Read

Hirakud Dam Gate Opening 2025 ସମ୍ବଲପୁର: ପୁଣି ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ । ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ସବୁ ଗେଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି 4ଟି ଗେଟରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ଛଡ଼ାଯାଇଛି l ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର 4ଟି ଗେଟ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ ସୁଶୀଲ କୁମାର ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ 25 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବାର ଅନୁମାନ କରୁଥିବାରୁ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।

ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍:

ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ଦିନ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର 620.50 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ.  ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା । ଏହାସହ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 35 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା l ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର କର୍ଭ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଜଳସ୍ତର 623 ଫୁଟ ରହିବାର ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ଦିନ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଜଳସ୍ତର 620 ଫୁଟ ରହିଛି l କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏକ ଲଘୁଚାପ ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି 4ଟି ଗେଟ ଖୋଲିଛୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଳସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିବୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ହୀରାକୁଦ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦର 4ଟି ଗେଟ ଓ ପାୱାର ଚେନେଲ ଜରିଆରେ ପ୍ରାୟ 90 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ହୀରାକୁଦ ଛାଡିଲା ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ, ଖୋଲିଲା 20 ଗେଟ୍‌ - HIRAKUD DAM SLUICE GATE OPENED

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି; ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର, ଫୋକସରେ ବାଲେଶ୍ୱର-ଭଦ୍ରକ-ଯାଜପୁର - ODISHA FLOOD UPDATE

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆହୁରି ଖୋଲିପାରେ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍‌, ବେହାଲ କଲାଣି ବନ୍ୟାଜଳ - FLOOD SITUATION IN ODISHA


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର 

For All Latest Updates

TAGGED:

ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ଗେଟ ବନ୍ୟା ପାଣିFLOODWATER RELEASE ODISHAHIRAKUD FLOOD UPDATEHIRAKUD DAM GATE OPENING 2025HIRAKUD DAM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

ramoji film city independence day celebration

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

August 15, 2025 at 5:59 PM IST
Independence day Sand art

ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 2025; ବାଲୁକାକଳାରେ 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର' ଝଲକ

August 14, 2025 at 9:18 PM IST
Odisha OSCPCR Chairperson Babita Patra Exclusive Interview

ବବିତା ପାତ୍ର Exclusive; 'ମା'ଟିଏ ହୋଇ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବି, ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ'

August 11, 2025 at 3:56 PM IST
Special Raksha Bandhan celebration in Bhubaneswar

ରାଜଧାନୀରେ ନିଆରା ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ, ଗଛରେ ଅର୍ଗାନିକ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ମହିଳା

August 9, 2025 at 4:20 PM IST

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.