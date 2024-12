ଅନୁଗୋଳ: ନିଜ ଅଫିସରୁ ଚୋରି କରି ଫସିଲେ କର୍ମଚାରୀ । ୫ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ । ନିଜେ ଚୋରୀ ହୋଇଥିବା ନାଟକ କରି ଶେଷରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ଏକ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ତିନି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ।

ନିଜେ ରଚିଥିଲେ ଚୋରି ନାଟକ:

ନିଜେ ରଚିଥିଲେ ଚୋରି ନାଟକ । ଆଉ ଶେଷରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡିଛନ୍ତି ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ନିଜେ ନିଜ ଅଫିସ ରୁ ଚୋର କରି ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ନାଟକ ରଚିଥିବା ୫ ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ଅନୁଗୋଳ ଜିଲା ନାଲକୋ ପୋଲିସ । ଏନେଇ ଅନୁଗୋଳ ଏସପି ରାହୁଲ ଜୈନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୧୫ ତାରିଖରେ ନାଲକୋ ଟାଉନ ସିପ ଥାନାରେ ଏକ ଚୋରି କେସ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । Nalco PS Case No- 203, dtd. 15. 10.2024 U/s- 309(6) BNS RW 25/27 Arms Act turned to

U/S 333/310 (2) BNS rw 28 Arms Act ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଅଫିସରୁ ୫ ଜଣ ପଶି ବନ୍ଧୁକ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ।



ଯେଉଁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ ସେଇ ଅଫିସ ଆସିଷଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପଭାଇଜର ରାଜେଶ ପରିଡା ସହ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ସହ ମୋଟ ୫ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ତାଙ୍କ ଠାରୁ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହ ଚୋରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଗାଡି ମୋବାଇଲ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି । ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ସତ୍ୟଜିତ ନାଏକ, ସମ୍ବିତ ନାଏକ,ମହଜୋଟି ନାଏକ ଓ ରଣେନ୍ଦ୍ର ନାଏକ । ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ କାର୍ ଚୋରି, ଦୁଇ ଭାଇ ଗିରଫ

ରିଲ୍ ନୁହେଁ ରିୟଲ ପୁଷ୍ପା, ଚନ୍ଦନ କାଠ ନୁହେଁ ସୁନା ଚୋରି କରି ଫସିଲା



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ