ବମିଖାଲରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜିଛି 'ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି'ର ମହାଭାରତ ସେଟ ତୋରଣ - DUSSEHRA 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 29, 2025 at 5:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ବମିଖାଲ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ । ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି 'ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି' ମହାଭାରତ ସେଟ୍‌ । ବମିଖାଲ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ମୟୂର ପ୍ୟାଲେସ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ବମିଖାଲ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଡେକୋରେସନର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ବରେ 'ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି' ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମହାଭାରତ ସେଟ୍‌ର କିଛି ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହି ତୋରଣଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ ବାଉଁଶ ଏବଂ ଫୋମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଆଦୌ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ସହ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଜମୁଛି । 

ଦଶହରା ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ବରର ପୂଜା କମିଟିମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିମ୍‌ରେ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବମିଖାଲ ପୂଜା କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ମୟୁର ପ୍ୟାଲେସ ପେଣ୍ଡାଲ । ତୋରଣର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ବକୁ 'ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି'ର 'ମହାଭାରତ ସେଟ' ଭଳି ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଛି । କାରିଗରମାନେ ମହାଭାରତ ସେଟ ଭଳି ସାଜସଜ୍ଜା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ଅତି ନିଖୁଣ କାମ କରାଯାଇଛି । ଯାହା କେବଳ ବାଉଁଶ ଓ ଫୋମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କାରିଗରଙ୍କୁ ଦୁଇ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି ୪୦ରୁ ୪୫ ଜଣ କାରିଗର ଡେକୋରାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ।

 
ଏନେଇ ବମିଖାଲ ପୂଜା ସମିତିର ଉପସଭାପତି ବଣ୍ଟି ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମହାଭାରତ ସେଟ୍‌ର କିଛି ଅଂଶକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ଟିଭିରେ ମହାଭାରତ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଟ୍‌ ଡିଜାଇନକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ।"

 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବେଲବରଣୀ, ପ୍ରଥମେ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ପୂଜା କରାଯାଏ କାହଁକି ?

ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଭ୍ରମ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା’

ଭକ୍ତମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାଭାରତ ସେଟ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି । କେବଳ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବା ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ମହାଭାରତ ସେଟ ଏବେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ବମିଖାଲରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆ ଆକାରରେ ଡେକୋରାସନ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଆଜି ମା'ଙ୍କ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା । ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି । ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି CCTV କ୍ୟାମେରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଚୋରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMOJI FILM CITY DURGA PUJA TORANBHUBANESWAR BAMIKHAL DURGA PUJARAMOJI FILM CITY MAHABHARAT SETBHUBANESWAR DURGA PUJA DECORATIONDUSSEHRA 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.