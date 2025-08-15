ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ - INDEPENDENCE DAY 2025
Published : August 15, 2025 at 5:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ରାମୋଜୀରେ ପାଳନ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ । ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଏଚ୍ କିରଣ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ନାତୀ ସୁଜୟ, ଇଟିଭି ସିଇଓ ବାପିନେଡୁ, ୟୁକେଏମଏଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶିବ ରାମକୃଷ୍ଣ, ଇଟିଭି ଭାରତ ସିଇଓ ଶ୍ରୀନିବାସ ଜୋନାଲାଗଡା,ଇଟିଭି ଭାରତ ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ପାଦକ ବିଲାଲ ଅହମ୍ମଦ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ କମ୍ପାନୀର ଗଭୀର ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିନଥିଲା ବରଂ ସଂଗଠନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ,ହାଇଦ୍ରାବାଦ