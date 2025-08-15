ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ - INDEPENDENCE DAY 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 15, 2025 at 5:59 PM IST

1 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ରାମୋଜୀରେ ପାଳନ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ । ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଏଚ୍ କିରଣ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ନାତୀ ସୁଜୟ, ଇଟିଭି ସିଇଓ ବାପିନେଡୁ, ୟୁକେଏମଏଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶିବ ରାମକୃଷ୍ଣ, ଇଟିଭି ଭାରତ ସିଇଓ ଶ୍ରୀନିବାସ ଜୋନାଲାଗଡା,ଇଟିଭି ଭାରତ ନେଟୱାର୍କ ସମ୍ପାଦକ ବିଲାଲ ଅହମ୍ମଦ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ କମ୍ପାନୀର ଗଭୀର ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିନଥିଲା ବରଂ ସଂଗଠନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିଥିଲା । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ; ବିକାଶର ନୂଆ ଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶା, ୨୦୩୬ ପାଇଁ ୩୬ଟି ଭିଜନ ସଂକଳ୍ପ - INDEPENDENCE DAY 2025 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ମୋଦିଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ବାର୍ତ୍ତା: କମିବ GST ବୋଝ, ଯୁବବର୍ଗ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା - INDEPENDENCE DAY 2025

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ,ହାଇଦ୍ରାବାଦ

For All Latest Updates

TAGGED:

79TH INDEPENDENCE DAYରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିINDEPENDENCE DAY RAMOJI FILM CITYRAMOJI FILM CITY HYDERABADINDEPENDENCE DAY 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Independence day Sand art

ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 2025; ବାଲୁକାକଳାରେ 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର' ଝଲକ

August 14, 2025 at 9:18 PM IST
Odisha OSCPCR Chairperson Babita Patra Exclusive Interview

ବବିତା ପାତ୍ର Exclusive; 'ମା'ଟିଏ ହୋଇ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବି, ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ'

August 11, 2025 at 3:56 PM IST
Special Raksha Bandhan celebration in Bhubaneswar

ରାଜଧାନୀରେ ନିଆରା ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ, ଗଛରେ ଅର୍ଗାନିକ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ମହିଳା

August 9, 2025 at 4:20 PM IST
Little Kids Celebrated Raksha Bandhan In Soldiers attire

ଯବାନଙ୍କ ପୋଷାକରେ କୁନି ଶିଶୁ; ବାନ୍ଧିଲେ ରାକ୍ଷୀ, ମନାଇଲେ ନିଆରା ଉତ୍ସବ

August 9, 2025 at 12:12 PM IST

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.