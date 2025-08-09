ଯବାନଙ୍କ ପୋଷାକରେ କୁନି ଶିଶୁ; ବାନ୍ଧିଲେ ରାକ୍ଷୀ, ମନାଇଲେ ନିଆରା ଉତ୍ସବ - RAKSHA BANDHAN 2025
August 9, 2025
Raksha Bandhan 2025 :ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ପର୍ବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ । ବର୍ଷତମାମ ଭଉଣୀଟିଏ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ ନିଜ ଭାଇ ହାତରେ ସ୍ନେହ ଓ ସଂପର୍କର ସୂତା ଖିଅଟିକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ । ସେହି ସମୟରେ ଭଭଣୀ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀଟିଏ ପରିଧାନ କରି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଭାଇ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥାଏ । ହେଲେ ସବୁ ଭାଇ ନିଜ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି । କିଛି ଭାଇ ଯବାନ ଭାବରେ ଦେଶର ସେବାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ବଳିଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ସେହି ସେନାର ଯବାନଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନିଆରା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ:
ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଉପଲକ୍ଷେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ ପଢୁଥିବା କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନେ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ । ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ସେବା କରୁଥିବା ଯବାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଏପରି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ମଞ୍ଚରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କିଛି ଯବାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଯବାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ:
ଦେଶର ସେବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଥିବା ସେନାର ଯବାନମାନେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଭଭଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରିନଥାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସେନା ଯବାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଯବାନ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଭୂୟାଁ କହିଛନ୍ତି, "ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଇଁ ଆମେ ଘରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଯାଇ ପାରିନଥାଉ । ହେଲେ ଶିଶୁଙ୍କ ସହିତ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ।" ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯବାନ କହିଛନ୍ତି, "ଘରେ ଭଉଣୀଟିଏ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ, ହେଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ପରିବାରରେ ରହିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ଆଣିଦେଇଛି ।"
ସେପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହରିଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯବାନମାନେ ନିଜ ଘର ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେପରି ସାମିଲ ହେବେ ତାହାକୁ ନେଇ କୁନି କୁନି ଶିଶୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର