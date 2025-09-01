ଡାଲଖାଇରେ ଠୁମକା ଲଗାଇଲେ ଜାପାନୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟରେ ଝୁମିଲା ପୁରୀ - NUAKHAI 2025
Published : September 1, 2025 at 1:11 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବ । ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଜାପାନୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଏକ ନିଆରି ଝଲକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏହି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ପୁରୀ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ଠାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ରୁମକୁଝୁମାନା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପୁରୀର ଇଣ୍ଡିଆ-ଜାପାନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ସେଣ୍ଟରର ମିଳିତ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୂଆଁଖାଇ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା । ଡାଲଖାଇ, ରସରକେଲି, ରଙ୍ଗବତୀ ଆଦି ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା । ଇଣ୍ଡିଆ-ଜାପାନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ଜାପାନୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟରେ ସାମିଲ୍ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ବାରା ଓଡ଼ିଶାର ନିଆରା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ ।
ବରଗଡ଼ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଭାସ ସିଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଇଣ୍ଡିଆ-ଜାପାନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ସେଣ୍ଟରର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଦାଶ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ସୁଦାମ୍ ପ୍ରଧାନ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାର ସନ୍ତୋଷ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ କଳାକାର, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସାମିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଏହି ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ନୂଆଁଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଏହାକୁ ଧୁମଧାମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ମାନେ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି।
