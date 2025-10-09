ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିର, ରାଧା-କୃଷ୍ଣ ଜପରେ କଟୁଛି ଦିନ - PURI KARTIKA BRATA
Published : October 9, 2025 at 12:53 PM IST
Kartika Brata 2025 ପୁରୀ: ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ହବିଶ୍ୟାଳି ମା’ ମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ । ସକାଳୁ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଚଉରା ମୂଳେ ରାଇ ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ସହ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି । ରାଧା କୃଷ୍ଣ ବେଶ୍, ଶବରୀ ଠାରୁ କୋଳି ସେବନ ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ନୃତ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ହବିଶ୍ୟାଳି ମା’ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ।
ବିଶ୍ବ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି:
ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ଵର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ହବିଶ୍ୟାଳି । ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିର । ମୋଟ ୪ଟି ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିରରେ ୨୫୦୦ ହବିଷ୍ୟାଳି ମା’ ମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ରହିବା, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମହା ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ।
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ, ସ୍ବଚ୍ଛାସେବୀ ନିୟୋଜିତ:
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ପୋଲିସ ମୁତୟନ, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିର ଏବେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି । ରାଇ ଦାମୋଦର ବ୍ରତ କରି ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ