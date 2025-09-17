ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା - PM MODI 75TH BIRTHDAY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 17, 2025 at 8:09 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 75ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପୁରୀର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଚ୍‌ରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବାଲୁକା ପ୍ରତିକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ । 

5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଏହି ବାଲୁକା କଳାରେ ପାଖାପାଖି 6 ଟନ ବାଲି ବ୍ୟବହା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 750ଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଏହି ଚିତ୍ରକଳାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥି ସହିତ ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ 'ଭାରତ କି ଉଡାନ ମୋଦି କେ ସାଥ'ର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି । ଯାହାକି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାକୁ ବହୁତ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁ ବିଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରେ ଭାରତ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ମହାକାଶ ଗବେଷଣାରେ ଭାରତର ପ୍ରଗତି ବାର୍ତ୍ତା ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ରହିଛି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ..

ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ନେପାଳରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବାଲୁକା କଳାରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

PM NARENDRA MODI SAND ARTPM NARENDRA MODISUDARSAN PATTNAIK SAND ARTSUDARSAN PATTNAIK MODI BIRTHDAYPM MODI 75TH BIRTHDAY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍‌ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଏପରି ସହଜ ଉପାୟରେ କମାନ୍ତୁ

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.