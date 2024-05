ବ୍ରହ୍ମପୁର କନିଷିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର , ଦେଖନ୍ତୁ LIVE - PM LIVE

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ହେଭିୱେଟ ନେତା । ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ମୋଦି ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ କରିବେ ହାଇଭୋଲଟେଜ ପ୍ରଚାର । ମୋଦିଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଜି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କନିଷିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । କନିଷି ପଡିଆରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜୟ ସଙ୍କଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି ମୋଦି । ଦୁଇ ଜନସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ସହ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି । ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଜନସମାଗମ ହୋଇଛି । କନିଷିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭ ବ୍ରହ୍ମପୁର: ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ହେଭିୱେଟ ନେତା । ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ମୋଦି ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ କରିବେ ହାଇଭୋଲଟେଜ ପ୍ରଚାର । ମୋଦିଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଜି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କନିଷିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । କନିଷି ପଡିଆରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜୟ ସଙ୍କଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି ମୋଦି । ଦୁଇ ଜନସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ସହ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି । ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଜନସମାଗମ ହୋଇଛି । କନିଷିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭ

Last Updated : May 6, 2024, 11:06 AM IST