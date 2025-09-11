ନେପାଳରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବାଲୁକା କଳାରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା - PEACE MESSAGE BY SAND ART PURI
Published : September 11, 2025 at 2:59 PM IST
ପୁରୀ: ନେପାଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଧିରେ ଧିରେ କୁହୁଳୁଥିବା ବେଳେ, ବାଲୁକା କଳାରେ ଶାନ୍ତିବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଭାରତର ପଡୋଶୀ ଦେଶ ନେପାଳରେ ବ୍ୟାପକ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅରାଜକତା ଖେଳିଯାଇଛି । ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ସାଜିଥିଲା । ଏହା ପରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ହିଂସା ବ୍ୟାପକ ହେବାରୁ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମୀ ଓଲି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ନେପାଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଦେଶରେ ସାମରିକ ବାହାନୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି । ତେବେ ନେପାଳରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ନେପାଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ନେପାଳ ଜନତା ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ