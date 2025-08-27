ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ - GANESH CHATURTHI 2025
Published : August 27, 2025 at 7:55 AM IST
ପୁରୀ: ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ୧୫ଶହ ଲେମ୍ବୁକୁ ନେଇ ଲେମନ ଗଣେଶଙ୍କ ବାଲୁକା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେ । ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା ତଥା ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ଏବେ ଉତ୍ସବମୁଖର । ଏହି ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିଆରା ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ । ବାଲିରେ ଲେମନ୍ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଦେଢ଼ ହଜାର (୧୫୦୦) ଲେମ୍ବୁକୁ ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା 'ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ'ର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି । ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ ଭୋକାଲର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ବ୍ରହ୍ମୋଷ, ବାୟୂ ପ୍ରତୀରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ଵାନକୁ ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
