ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ - GANESH CHATURTHI 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 27, 2025 at 7:55 AM IST

1 Min Read

ପୁରୀ: ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ୧୫ଶହ ଲେମ୍ବୁକୁ ନେଇ ଲେମନ ଗଣେଶଙ୍କ ବାଲୁକା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେ । ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା ତଥା ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ଏବେ ଉତ୍ସବମୁଖର । ଏହି ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । 

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିଆରା ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ । ବାଲିରେ ଲେମନ୍ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଦେଢ଼ ହଜାର (୧୫୦୦) ଲେମ୍ବୁକୁ ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା 'ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ଭାରତ'ର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି । ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ ଭୋକାଲର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ବ୍ରହ୍ମୋଷ, ବାୟୂ ପ୍ରତୀରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ଵାନକୁ ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କାହିଁକି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନ ? କ'ଣ କହିଛି ପୂରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟ - GANESH CHATURTHI 2025 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ 'ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ', ଆଜି ହିଁ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ - COCONUT LADOO


 ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ 

For All Latest Updates

TAGGED:

VINAYAK CHATURTHI 2025SAND ARTIST SUDARSAN PATTNAIKODISHA GANESH PUJAଗଣେଶ ପୂଜା 2025GANESH CHATURTHI 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

NUAKHAI FESTIVAL 2025

ପ୍ରଥମେ କାହିଁକି ନୂଆଁ ଖାଆନ୍ତି ପଥର୍ଲାବାସୀ ? କଣ କୁହେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ

August 25, 2025 at 3:52 PM IST
HIRAKUD DAM SLUICE GATE OPENED

ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର 4 ଗେଟ୍, ଲଘୁଚାପ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ

August 23, 2025 at 2:52 PM IST
ramoji film city independence day celebration

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

August 15, 2025 at 5:59 PM IST
Independence day Sand art

ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 2025; ବାଲୁକାକଳାରେ 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର' ଝଲକ

August 14, 2025 at 9:18 PM IST

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.