Updated : May 12, 2025 at 8:26 PM IST

Published : May 12, 2025 at 8:19 PM IST

By ETV Bharat Odisha Team

'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର' ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ସଫଳତା ପାଇଁ ସେନା ବାହିନୀ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ 26 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପୀଡ଼ା ଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିଲେ ପିଏମ୍।ସମଗ୍ର ଅଭିଯାନ ସମୟରେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ। ଯାହା ଭାରତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମର୍ଥନ ଆଣିଥିଲା। ଭାରତର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ତେଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ପହଲଗାମରେ ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସାଉଦି ଆରବ ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ମଝିରେ ଛାଡି ସ୍ବଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେନା ମୁଖ୍ୟ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ନିରନ୍ତର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି।

Last Updated : May 12, 2025 at 8:26 PM IST