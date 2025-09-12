ହଷ୍ଟେଲ ପରେ କ୍ୱାଟର୍ସ ପାଳି; ଭଡାରେ ଲାଗିଛି ସରକାରୀ କ୍ୱାଟର୍ସ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଉଚ୍ଛେଦ - OPERATION BLUE STAR
Published : September 12, 2025 at 6:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ବାଣୀବିହାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲ ପରେ ଏବେ କ୍ବାଟର୍ସ ପାଳି । ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିଛି ବାଣୀବିହାର କ୍ବାଟର୍ସ । ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ୍ବାଟର୍ସରୁ ଉଚ୍ଛେଦ । ଭଡାରେ ଲାଗିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିସରରେ ସରକାରୀ କ୍ୱାଟର୍ସ । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥିବା ହଷ୍ଟେଲରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା । ହଷ୍ଟେଲରୁ ପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ରାବାସରୁ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯିବା ପରେ ଗତକାଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏଥିପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିସରରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଏକ ମାତ୍ର ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଲାୟ କହିଲେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟଳୟକୁ ବୁଝାଏ । ଏପଟେ ମାଳ ମାଳ ଅଣଛାତ୍ର ସମେତ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କବଜାରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ୟାମ୍ପସ ।
ସେପ୍ଟମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିଙ୍କ ସହ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା ପିଲାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ । ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସହ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୁମରେ ଆସବାବପତ୍ର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଦାବି କରି ନେଇ ପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ପ୍ରତି ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶେଷ ଭାବେ ୪ଟି ହଷ୍ଟେଲରେ କରାଯାଇଥିଲା କଡାକାଡି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ହଷ୍ଟେଲ ନମ୍ବର ୧,୨,୩ ଓ ୫ ନମ୍ବର ହଷ୍ଟେଲରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି ବନ୍ଦ ଥିବା ହଷ୍ଟେଲ ରୁମର ମଧ୍ୟ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।
ତେବେ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ନେଇ କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଓ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହିଥିଲା ଯେ, ଯଦି କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହର କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ନାହିଁ । ଯେଉଁସବୁ କ୍ୱାଟର୍ସ ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ନେଇ ଦାବିରେ ବସିଥିଲେ ।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସର ଶୈଖିକ ବାତାବରଣ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ନିଶା କାରବାର ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ତେବେ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଦୋକାନ ବଜାର ରହିଛି । ଯେଉଁଠାରେ କି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦି ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଅନେକ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ଏଠାରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ କି କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଶୈଖିକ ବାତାବରଣ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ନଜରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର