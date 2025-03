ONE TO ONE WITH PCC PRESIDENT BHAKTA CHARAN DAS ON WOMENS SAFETY ISSUE IN ODISHA

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହିଳାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଲା କଂଗ୍ରେସ । ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଅଣାଯାଉ । ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ଗୃହରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ମହିଳା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ଆୟୁଧ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଲୋଡି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧ ପଦର୍ଶନ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ । ଆଜି ବିଧାନସଭା ସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ନୀରବ ଧାରଣାରତ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗତ ୫ ଦିନ ଧରି ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ ଅଚଳ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ । କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ମାନେ ବିଧାନସଭା ସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଆଜି ନିରବ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ।





"ଦଳର ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା ଯାହା ଠିକ ହେଲାନାହିଁ । ବାଚସ୍ପତି ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।ହେଲେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉନାହିଁ।ବାଚସ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଠିକ ହୋଇନାହିଁ । ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରନ୍ତୁ ସରକାର," ବୋଲି 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ।



କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଛି । ଆସନ୍ତା 27ତାରିଖରେ ଏହାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରି ବିଧାନସଭା ଘେରାଓ କରିବ କଂଗ୍ରେସ । ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ଥିବାବେଳେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି । ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି।ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ବର୍ଜନ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ । ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ନେବ କଂଗ୍ରେସ । ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ । ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୁର୍ବାର କରିବ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ।