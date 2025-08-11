ବବିତା ପାତ୍ର Exclusive; 'ମା'ଟିଏ ହୋଇ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବି, ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ' - BABITA PATRA EXCLUSIVE INTERVIEW
Published : August 11, 2025 at 3:56 PM IST
ବହ୍ମପୁର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବରେ ବବିତା ପାତ୍ରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗର ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀ ପୂରଣ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବବିତା ପାତ୍ରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ କରିବେ । କିଭଳି ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ? ଏ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ : ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏ ନେଇ କଣ କହିବେ ?
ବବିତା ପାତ୍ର (ଉତ୍ତର): "ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥାପ୍ରକଟ କରି, ଏଭଳି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମା' ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟ କରିବି । ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ବହୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ସହିତ, କିଭଳି ଏହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି । ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହି ସଂପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଏକ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ସେଥିରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ସମାଜରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ, ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଆଦିକୁ ରୋକିବା ସହିତ ଶିଶୁଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ପୌଷ୍ଟିକ ଆହାର, ଅଙ୍ଗନାୱାଡି କ୍ଷେତ୍ରର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ: ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ, ଏହାକୁ କିଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ଏବଂ କାରଣ ଖୋଜାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ?
ବବିତା ପାତ୍ର(ଉତ୍ତର): "ସରକାର ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଏହାର ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ, ଏହାରି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆଗକୁ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ତାହାକୁ ତୁଲାଇବାକୁ ପଡିବ । ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଭରସା ରହିଛି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । ପୁରା ଟିମ୍ ସହିତ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସୂଚାର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ: ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରହିଥିବା ଆୟୋଗର ନିୟମକୁ ନେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ କିପରି ପହଞ୍ଚାଇବେ ?
ବବିତା ପାତ୍ର (ଉତ୍ତର): ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଡ ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କିପରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ତାହାର ଭିଜନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ସରକାର ଯେପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବେଆଇନ ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଇବାକୁ ପଡିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ: ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ପରେ ଏହା କେତେ ସହଯୋଗ କରିବ ?
ବବିତା ପାତ୍ର(ଉତ୍ତର): "ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଲଢେଇ କରି ଆସିଛି । ଏପରିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଦଳରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଆସିଛି, ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଆସିଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ପରେ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି । ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱର ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରିବା ସହିତ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର