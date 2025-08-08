ଯବାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ, 11 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଏହି ପରମ୍ପରା - GIRLS TIE RAKHI TO JAWANS
Published : August 8, 2025 at 4:28 PM IST
Girls Tie Rakhi to Jawans Bhawanipatna ଭବାନୀପାଟଣା: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ରାକ୍ଷୀ । ଆଉ ଦିନକ ପରେ ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଭାଇ ହାତରେ ସ୍ନେହର ଡୋରି ବାନ୍ଧିବ ଗେହ୍ଲେଇ ଭଉଣୀ । ଆଉ ମାଗିବ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି । ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି । ହେଲେ ଦେଶର ତଥା ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ଦାଇତ୍ୱରେ ଥିବା ଜବାନ ନିଜ ପରିବାର ଓ ନିଜ ଭଉଣୀ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଆମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ।
ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ନିଜ ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ନ ପାରିବାର ଦୁଃଖ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନ ଆସୁ, ଏହାକୁ ନେଇ କଲେଜ୍ ଛାତ୍ରୀ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି । ନିଜ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାକ୍ଷୀପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜବାନମାନଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବେ ସୁରକ୍ଷାର ଡୋର ରାକ୍ଷୀ ।
ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ମହିଳା ବିଦ୍ୟା ନିକେତନରେ । ଏଠାରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜ ପରିସରରେ ନିଜ ହାତରେ ଭଳିକି ଭଳି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଥିବା ବେଳେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଜାଇ ଯବାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥାଏ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ:
ଛାତ୍ରୀ ଉଷାରାଣୀ ମେହେର କହିଛନ୍ତି , "ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନର ମହତ୍ତ୍ଵ ହେଉଛି, ଯେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ନିଜର ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଶାରେ ଭାଇର ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡି ରହିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରୁଛୁ । କାରଣ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜେଉଁ ଜବାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଆମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବୁ। "
୧୧ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସିଛି ଏହି ପରମ୍ପରା:
ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ମହିଳା ବିଦ୍ୟା ନିକେତନ ଅଧ୍ୟାପିକା ଅର୍ପିତା ରାଉତରାୟ କୁହନ୍ତି, " ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ନିଜ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ୧୧ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଜବାନମାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ବାରା ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀର ମହତ୍ତ୍ଵ ଓ ଦେଶ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଯବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢିବ " ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
