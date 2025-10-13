ରାସ୍ତାରେ ପିଇଲେ ପଇଡ଼, ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ସହ ସୁଖଦୁଃଖ ହେଲେ ମୋହନ - CM STOPS FOR COCONUT WATER

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2025 at 2:13 PM IST

ପୁରୀ: ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ପିଇଲେ ପଇଡ଼, ଲୋକଙ୍କ ସହ ହେଲେ ସୁଖଦୁଃଖ । ଆଜି (ସୋମବାର) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୁରୀ ଯିବା ବାଟରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ନିକଟରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ପଇଡ଼ ପିଇଛନ୍ତି ।ଏହାସହ ପଇଡ଼ ବିକ୍ରେତା ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା,ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ।

ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଯିବା ବାଟରେ କାଦୁଆ ଠାରେ ଅଟକି ଜଣେ ପଇଡ ବିକ୍ରେତା ଠାରୁ ପଇଡ଼ କିଣି ପିଇଥିଲେ । ପଇଡ ବିକ୍ରେତା ଶ୍ରୀଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହୋଇଥିଲେ । କିଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି ? କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବସାୟ କଲେଣି ? ଓ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ? ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ହିସାବରେ ନିକଟରେ ପାଇ ଶ୍ରୀଧର ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରଳ ଓ ସହୃଦୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଶ୍ରୀଧର ଓ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ODISHA CM MOHAN MAJHICM MOHAN MAJHI NEWSMOHAN MAJHI PURI VISITମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ପଇଡ ପିଇଲେCM STOPS FOR COCONUT WATER

