ମାଙ୍କଡ ପ୍ରେମରେ ପୁରା ଗାଁ; ଆରପାରିରେ ରାମୁ, ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ - RAMU MONKEY DEATH BALASSORE
Published : August 7, 2025 at 8:39 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଗଛର ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ଡେଇଁ ଖୁସି ହେଉଥିଲା । ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାଜିଯାଇଥିଲା । ମାଙ୍କଡ ହେଲେ ବି ସେ ମଣିଷଙ୍କ ଗହଣରେ ରହି ଏତେ ଆପଣାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ, ତାକୁ ଦିନଟିଏ ନ ଦେଖିଲେ ଗାଁ ଲୋକ ସତେ ଯେମିତି ତାକୁ ଅନାଇ ବସୁଥିଲେ। ଗଛ ଡାଳରେ ତାର ଖେଳକୁଦ ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା ଦୁଃଖ। ହେଲେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ କିଏ ଜାଣିଥିଲା, ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ ପୁଅ ଭଳି ସ୍ନେହ ପାଇ ରହିଥିଲା, ସେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି ।
ସତେ ଯେମିତି ଗାଁ ମାଟିର କୋଳଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ।କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଜି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି । ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ରାମୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ । ହେଲେ ସେହି ରାମୁର ଆଜି କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି । ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଜକେଇ ଆସିଛି ଲୁହ। ମାଙ୍କଡ଼ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗାଁ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର । ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଜୁଣୁଦା ଗ୍ରାମରେ ।
ପ୍ରାୟ ତିନିବର୍ଷ ଧରି ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲା । ଯିଏ ଯାହା ଦେଉଥିଲା ଖାଉଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିଲା। କିଏ ବିସ୍କୁଟ ଦେଲେ ଖାଇଦେଉଥିଲା ତ ପୁଣି କିଏ ପରିବା ଦେଲେ ବି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ଏ ବାଡ଼ିରୁ ସେ ବାଡ଼ି, ଏ ଘରରୁ ସେ ଘର ବୁଲି ବୁଲି ମାଙ୍କଡଟି ସାଉଁଟୁଥିଲା ସ୍ନେହ ମମତା। ହେଲେ ହଠାତ୍ ବୁଧବାର ମାଙ୍କଡ଼କୁ କୁକୁର କାମୁଡି ଦେବା ଯୋଗୁଁ ତା ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମଙ୍କଡ଼ର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା । ପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମିଶି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ମାଙ୍କଡ ପାଇଁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ କୋକେଇ। ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ କୋକେଇ କାନ୍ଧେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଶ୍ମସାନକୁ ନେଇଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କଡର କରାଯାଇଥିଲା ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶି ମାଙ୍କଡର କରିବେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ । ଏକ ମାଙ୍କଡର ମଣିଷ ସହ ଏମିତି ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ ଯାହା ସତରେ ଅତୁଳନୀୟ ।
ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ଆମ ଗାଆଁରେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଲାଣି ଆସିକି ରହିଲାଣି। ସବୁଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ, ଫଳମୂଳ ଖାଏ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଫଳମୂଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି।ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଖାଏ। ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ପରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡିଗଲା। ତାକୁ କୁକୁରମାନେ କାମୁଡିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ଦୂତଙ୍କୁ ହରାଇବା ଭଳି ଆମେ ଭାବି ଗାଁରେ ଯେମିତି ମଣିଷର ସତ୍କାର କରାଯାଏ ସେମିତି ଛ ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶରେ କାନ୍ଧେଇ ନେଇ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାର ଶବ ସତ୍କାର କଲୁ। ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ୧୧ଦିନ ପାଳିବା ପାଇଁ ନିୟମ ମାନିଛନ୍ତି।"
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମାଙ୍କଡ ସହ ଭାବ ବାନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ହରାଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ଆମର ଆଜି ଏକ ଦୁଖଃଭରା ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡଟି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଗାଁ କୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଅଜଣା ଥିଲା ହେଲେ କିଛିଦିନ ପରେ ସେ ଆମର ଅତି ନିଜର ହୋଇଗଲା। ସେ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ ନିଜେ ନେଇ ଖାଏ। ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଏବଂ ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ରାମୁ। ସେ ଏତେ ନିକଟତର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକି ଦେଖେ। ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ସେ ଗଛ ତଳକୁ ଆସି ଏମିତି ଅଭିନୟ କରେ ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବୋଲି। ସେଇଠୁ ଆମେ କିଛି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ,ବାଲେଶ୍ବର