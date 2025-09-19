କଂଗ୍ରେସକୁ ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି... ଏମିତି କହିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ - BJP MLA SIDHANT MOHAPATRA
Published : September 19, 2025 at 7:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଂଗ୍ରେସ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର । କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ । ଗୃହକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲିକ୍ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଗୃହରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ ଆଣିଛନ୍ତି । ଓଡିଶାବାସୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦ୍ଵିତୀୟରୁ ତୃତୀୟକୁ ନେଇଗଲେ । ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ହରାଇଲା କଂଗ୍ରେସ । ଓଡିଶା ଜନସାଧାରଣ ବିଜେପିକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର 48 ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ୟାକ୍ସ ଲ୍ୟାମ୍ପପ୍ସ ପୂର୍ବ ସରକାର ଦଖଲରେ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଯୋଉଁଠି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ତାକୁ ସୁଧାରି, ତୁରନ୍ତ ସାର ଯୋଗାଇଦେବେ ସରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ।
ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଥିଲା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ । ଏପଟେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିଜେଡି ସଦଦ୍ୟମାନେ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଆସି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ । ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ସାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ନାରାବାଜି ହୋଇଥିଲା । କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ନିଜ ଆସନରେ ଠିଆ ହୋଇ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ । ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ଅନାସ୍ଥା ନେଇ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ଅନାସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିହେବ ନାହିଁ ।" ତେବେ ଗୃହକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିବୃତି ଦେଇଥିବାରୁ 5 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ସଦଦ୍ୟ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ, ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି, ଅଶୋକ ଦାଶ, ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ, ସିଏସ ରାଜନ ଏକ୍କାଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ ପାଇଛି କହିଲେ ବାଚସ୍ପତି । ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେବାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 10.30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି । ଆଜି ମୋଟ ଉପରେ ଗୃହ 8 ମିନିଟ ଚାଲିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର